    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    Депутат Попов: Операцию возмездия генерал Алексеев спланирует сам
    Уничтоженная ДРГ наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова
    На Украине заявили об ударе по электроподстанции на 750кВ во Львовской области
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для познания Азии одного евразийства недостаточно

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 февраля 2026, 14:37 • Новости дня

    Роднина оценила церемонию открытия Олимпиады–2026

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Легендарная фигуристка Ирина Роднина отметила оригинальный подход организаторов и особое внимание к спортсменам на церемонии открытия Олимпийских игр–2026 в Италии.

    Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр–2026, сообщает «Чемпионат». По ее словам, она прошла с ощущением праздника спорта и отличалось оригинальностью – на этот раз были зажжены две чаши огня.

    Роднина подчеркнула, что парады спортсменов провели сразу в нескольких локациях, чтобы избавить участников от лишних перемещений. Она отметила доброжелательное отношение организаторов как к местам проведения соревнований, так и к самим спортсменам, что важно в преддверии стартов.

    «Смотрела церемонию открытия Олимпиады. Есть какие-то особенности. Это всегда праздник. Мне кажется, что было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять. Очень по-доброму отнеслись и к местам проведения соревнований, и к самим спортсменам. Ведь это достаточно мучительно перед стартом. Участвовать в открытии хотят все – это важное событие. Из трех своих Олимпиад я принимала участие только в двух открытиях», – заявила Роднина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    При этом, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия.

    Напомним, что Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.


    5 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент WADA Витольд Банька признался, что его обеспокоило присутствие тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Банька признался, что испытывает дискомфорт из-за присутствия российского тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС.

    По его словам, у агентства нет оснований для ее отстранения: «Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения», – отметил он.

    Банька добавил, что, несмотря на отсутствие формальных претензий к Тутберидзе, ее появление на играх вызывает у него личное неудобство. Он подчеркнул, что говорит о своих чувствах, а не о юридической стороне вопроса.

    Тутберидзе ранее была тренером Камилы Валиевой, которую в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камилла Валиева завершила четырехлетнюю дисквалификацию.

    Всемирное антидопинговое агентство WADA потребовало от Валиевой выплатить компенсацию.

    Фигуристка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

    5 февраля 2026, 21:45 • Новости дня
    Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне

    Tекст: Ольга Иванова

    В Олимпийской деревне Милана зафиксированы случаи вандализма, в результате которых за месяц были повреждены 70 душевых кабин, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Итальянская полиция и антитеррористическое подразделение прокуратуры Милана начали расследование после серьезного акта вандализма в Олимпийской деревне, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Зафиксировано два инцидента, в результате которых были повреждены 70 душевых кабин.

    По данным издания, неизвестные вывели из строя сливные пробки и трубы, из-за чего произошли протечки, а повреждения, предположительно, были нанесены с помощью дрели. Инциденты произошли в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

    Следователи считают, что вандал мог быть как посторонним, так и сотрудником Олимпийской деревни. Сейчас ведётся просмотр записей с камер видеонаблюдения для установления личности злоумышленника.

    Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоится 6 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года были прерваны из-за пропавшего освещения на стадионе в Кортина-д'Ампеццо.

    7 февраля 2026, 12:49 • Видео
    Такого еще не было: США поссорились с Польшей

    Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    7 февраля 2026, 06:43 • Новости дня
    Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр, сообщает Adnkronos.

    При выходе американской команды свист и крики «буу» раздались, когда на экранах появился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Adnkronos отмечает, что самих спортсменов США публика встретила аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Группа спортсменов из Израиля также столкнулась с негативной реакцией части зрителей, которые выразили свое недовольство свистом. Отмечается, что израильская делегация была представлена небольшим числом участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    5 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения МИД Италии в адрес России в якобы причастности хакеров к атакам на олимпийские объекты.

    По словам Захаровой, подобные бездоказательные заявления являются клеветой, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты, которую приписал хакерам, якобы связанным с Россией.

    «Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», – сказала Захарова.

    Напомним, МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    7 февраля 2026, 02:12 • Новости дня
    Церемония открытия Олимпийских игр в Италии завершилась

    Маттарелла объявил Олимпийские игры в Италии открытыми

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония прошла сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Впервые парад спортсменов и церемония открытия были организованы одновременно на нескольких площадках, передает ТАСС.

    Огонь зимних Олимпийских игр был зажжен в двух городах – Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это произошло впервые за всю историю проведения Игр. В Милане эту задачу выполнил Альберто Томба, а в Кортина-д'Ампеццо – Дебора Компаньони. Оба спортсмена являются трехкратными олимпийскими чемпионами и выступали за сборную Италии.

    Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо подошла к концу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в основной программе Олимпиады выступят тринадцать российских атлетов. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    6 февраля 2026, 08:08 • Новости дня
    Госдеп назвал Олимпиаду продвижением США в качестве «лидера мирового спорта»
    @ Eurasia Sport Images/Just Pictures/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Зимняя Олимпиада в Италии рассматривается Белым домом как центральное событие для демонстрации США в роли «лидера мирового спорта», сообщила газета Politico.

    Газета Politico ознакомилась с внутренней служебной запиской Госдепартамента, в которой подчеркиваются «большие планы» Дональда Трампа на эти Игры. Белый дом рассчитывает, что участие США в Олимпиаде придаст дополнительный импульс так называемому «десятилетию спорта в Америке», передает ТАСС.

    Кроме того, зимняя Олимпиада в Италии рассматривается Белым домом как центральное событие для демонстрации США в роли «лидера мирового спорта».

    США примут летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2028 году, зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2034 году, а также чемпионат мира по футболу.

    На церемонии открытия Олимпийских игр в Милане, которая пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро», ожидается присутствие вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Все российские участники с нейтральным статусом прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026, но разрешил им присутствовать в качестве зрителей.

    Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал нецелесообразным показ Олимпийских игр 2026 года на российских федеральных телеканалах из-за отсутствия спортсменов России.

    5 февраля 2026, 22:21 • Новости дня
    Би-би-си обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК

    Tекст: Вера Басилая

    Четырем российским спортсменам, допущенным на Олимпиаду в Париже, предъявили претензии по поводу их нейтрального статуса из-за контактов с фигурантами украинских санкционных списков.

    Британская вещательная корпорация Би-би-си опубликовала статью, в которой, ссылаясь на данные украинской стороны, усомнилась в соблюдении четырьмя российскими спортсменами критериев нейтрального статуса, передает РБК.

    В материале сообщается, что фигурист Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежка Ксения Коржова якобы совершали действия, которые можно трактовать как поддержку спецоперации.

    Журналисты опирались на информацию украинской компании «Мольфар» и журналиста Артема Худолеева, который передавал подобные сведения спортивным организациям перед Олимпиадой в Париже.

    Би-би-си сообщает, что смогла подтвердить данные по каждому из четырех спортсменов. Так, претензии к Гуменнику связаны с работой с хореографом Ильей Авербухом, внесенным Украиной в санкционный список в 2023 году.

    Коростелев, по данным Би-би-си, был назван армейским лыжником на сайте ЦСКА в 2023 году и ставил лайки постам Вероники Степановой, которая находится в украинском санкционном списке.

    В отношении Непряевой корпорация указала на ее участие в сборах в Крыму в 2022 году. Коржовой инкриминируется лайк посту гимнаста Никиты Нагорного, который занимает руководящие посты в общественных молодежных организациях и находится под санкциями ЕС, США, Канады и Британии.

    В статье также напоминается о визите члена комиссии МОК Моринари Ватанабэ в Москву, где он был замечен в дружеских объятиях с Нагорным. МОК ранее подчеркивал, что доверяет комиссии по допуску спортсменов.

    Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты и связал это с хакерами, якобы имеющими отношение к России.

    Президент WADA Витольд Банька выразил обеспокоенность присутствием тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Между тем все российские участники с нейтральным статусом прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    4 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса

    @ David McIntyre/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Организаторы Олимпиады в Италии предложили акцию два билета по цене одного на церемонию открытия из-за низкого спроса, сообщает La Repubblica.

    Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии начал распродажу билетов на церемонию открытия по акции «два по цене одного» из-за отсутствия ажиотажа, передает РИА «Новости».

    Мероприятие пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане 6 февраля, однако за два дня до церемонии почти 10 тыс. мест оставались свободными. Организаторы разослали промокод на скидку различным пользователям и включили предложение в клубную рассылку для болельщиков футбольного клуба «Милан».

    Ранее аналогичная акция действовала только для зрителей моложе 26 лет, однако теперь распространяется и на другие категории. Для волонтеров действовало отдельное предложение: четыре билета по 26 евро каждый. В оргкомитете рассчитывают на всплеск интереса к церемонии в последние дни перед стартом.

    Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На участие в соревнованиях в нейтральном статусе согласились 13 российских спортсменов, однако нейтральные атлеты не будут участвовать в церемонии открытия, как ранее сообщил Международный олимпийский комитет.

    Все российские участники с нейтральным статусом успешно прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

    Ранее МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде.

    4 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    Соревнования по кёрлингу на Олимпийских играх прервали из-за освещения

    Tекст: Катерина Туманова

    Соревнования по кёрлингу среди смешанных пар в групповом этапе на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые проходят на стадионе в Кортина-д'Ампеццо, вынуждены были прервать из-за освещения. Оно пропало.

    «Кёрлинг: Первая сессия смешанных пар отложена из-за проблем с освещением. В связи с проблемами освещения на площадке игра в первом раунде была временно приостановлена», – сообщили на сайте Игр.

    Через несколько минут соревнования возобновились, так как проблемы с освещением были устранены.

    «И камни снова вращаются!» – написали там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Все российские олимпийцы прошли допинг-тесты перед Играми. Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса.

    6 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Гутерриш призвал к перемирию во время Олимпиады в Италии

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия на период зимних Олимпийских игр в Италии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия во время зимних Олимпийских игр 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, единственной борьбой между народами должна стать борьба на спортивной арене, а не на поле боя.

    Гутерриш подчеркнул символичность Олимпийских и Паралимпийских игр, назвав их «маяком надежды» и праздником командной работы, честной игры и взаимного уважения. Он отметил, что благодаря усилиям спортсменов весь мир может увидеть, чего способно достичь человечество, когда стремится к лучшему.

    Глава ООН отдельно обратился к участникам конфликтов с призывом соблюдать перемирие во имя мира: «Давайте вместе стремиться не только к золоту, но и к миру», – заключил он.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия будет представлена 13 спортсменами в семи видах спорта, которые выступят в нейтральном статусе.

    Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии.

    Организаторы церемонии решили включить чествование Раффаэллы Карра, Джорджо Армани и Бруно Мунари.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026, но разрешил быть зрителями на церемонии.

    6 февраля 2026, 22:16 • Новости дня
    Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии

    Tекст: Антон Антонов

    В Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщают информационные агентства.

    Основная часть церемонии проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, параллельно мероприятия организованы в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо из-за удаленности кластеров соревнований, передает РИА «Новости».

    Во время церемонии запланирован традиционный парад спортсменов, однако представители России не принимают в нем участия по решению Международного олимпийского комитета.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов, среди которых фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, передает ТАСС.

    Завершение Олимпийских игр в Италии запланировано на 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, по данным Il Messaggero, включит чествование известных деятелей итальянской культуры – актрисы и певицы Раффаэллы Карра, модельера Джорджо Армани и дизайнера Бруно Мунари. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    5 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    Первая олимпийская тренировка для горнолыжника Мёллера завершилась эвакуацией

    Tекст: Катерина Туманова

    Норвежский горнолыжник Фредрик Мёллер был эвакуирован по воздуху после аварии во время первой олимпийской тренировки по скоростному спуску.

    Норвежец Фредрик Мёллер упал во время первой тренировки перед предстоящими олимпийскими соревнованиями по скоростному спуску в Бормио, Италия. Медицинские бригады доставили его вертолётом с гоночного холма, и он пропустит субботний скоростной спуск из-за травмы, сообщает Skiracing.com.

    Мёллер почувствовал боль в плече, когда его доставили в больницу в близлежащем итальянском городе Сондало, сообщил представитель пресс-службы Norwegian Alpine Team Эспен Графф. Обследование выявило травму плеча.

    «Фредрик вывихнул левое плечо. Лечение прошло успешно, и теперь команда медиков приступит к дальнейшей реабилитации. Других травм при падении у него не было», – сообщил в среду врач норвежской команды Тронд Флобергхаген.

    Позже в среду сборная Норвегии по горнолыжному спорту отстранила Мёллера от участия в олимпийском скоростном спуске. Врач команды сказал, что медицинская бригада пришла к выводу о невозможности старта Мёллер в субботнем скоростном спуске.

    «Затем мы посмотрим, реально ли начать гонку в супергиганте, но мы должны постоянно оценивать это», – добавил Флобергаген.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса. Соревнования по кёрлингу на Олимпийских играх прервали из-за освещения.

    5 февраля 2026, 05:29 • Новости дня
    В МОК допустили перенос зимних Олимпийских игр на январь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Международного олимпийского комитета движения обсуждает возможность смещения сроков проведения зимних соревнований на первый месяц года, сказала глава МОК Кирсти Ковентри.

    Комитет изучит вариант изменения графика стартов, поводом для подобной инициативы стали серьезные климатические сдвиги, передает РИА «Новости».

    За Олимпиадой следует Паралимпиада, которую придется проводить уже в марте, указала Ковентри.

    Хотя официальное открытие Олимпиады намечено на 6 февраля, первые встречи в рамках состязаний уже прошли, это были матчи смешанных пар керлингистов.

    6 февраля 2026, 01:55 • Новости дня
    Болельщики вывесили российский флаг во время хоккейного матча на Олимпиаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время женского хоккейного матча Олимпиады между сборными США и Чехии болельщики вывесили российский флаг, который вскоре был снят по требованию организаторов.

    Российский флаг появился на трибунах в третьем периоде встречи женских сборных США и Чехии на Олимпийских играх в Италии. Болельщики вывесили флаг на несколько минут, после чего его сняли по требованию Международной федерации хоккея (IIHF), передает sport.cz.

    «Наш третий вратарь (Юли Пейшова) заметила российский флаг, сразу же написала мне. Мы позвонили в Международную федерацию хоккея и добились его снятия. Они отреагировали быстро. Да, нам было неприятно»,  – заявила генеральный менеджер сборной Чехии Тереза Садилова.

    Матч завершился победой сборной США со счетом 5:1, эта встреча была первой в группе А.

    В связи с санкциями Международного олимпийского комитета (МОК) из-за украинского конфликта, российские флаги и государственная символика запрещены на Олимпийских играх, даже на трибунах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса. Би-би-си обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК.

    7 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр

    Tекст: Вера Басилая

    Директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Международный олимпийский комитет ожидает более уважительного отношения ко всем атлетам, включая израильскую команду, заявил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что МОК не хочет, чтобы кто-либо из команд и спортсменов сталкивался с неодобрительными возгласами.

    «Одна из олимпийских идей – спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств», – отметил Адамас.

    По его словам, важно создавать благоприятную атмосферу для выступлений спортсменов. Он выразил уверенность, что итальянские болельщики поддержат любые команды, когда увидят отличные выступления.

    Кроме того, МОК не увидел негативной реакции при проходе американских спортсменов на церемонии открытия Игр. По словам Адамса, американская сборная получила поддержку зрителей, несмотря на неодобрительный гул в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Генеральный директор оргкомитета Игр Андре Варнье также подчеркнул, что услышал ободрительные возгласы при выходе американской команды.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    Под Киевом двое суток не могут потушить склады Порошенко
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Китай создал микроволновую угрозу против «Старлинка»

    Система американских низкоорбитальных спутников Starlink («Старлинк»), которую США и ВСУ используют в военных целях, больше не является неуязвимой. По крайней мере, это прямо следует из утечек о новом китайском оружии на новых физических принципах. О чем идет речь и есть что-либо подобное в распоряжении России? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

