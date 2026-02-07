Роднина оценила церемонию открытия Олимпиады–2026

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпийских игр–2026, сообщает «Чемпионат». По ее словам, она прошла с ощущением праздника спорта и отличалось оригинальностью – на этот раз были зажжены две чаши огня.

Роднина подчеркнула, что парады спортсменов провели сразу в нескольких локациях, чтобы избавить участников от лишних перемещений. Она отметила доброжелательное отношение организаторов как к местам проведения соревнований, так и к самим спортсменам, что важно в преддверии стартов.

«Смотрела церемонию открытия Олимпиады. Есть какие-то особенности. Это всегда праздник. Мне кажется, что было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять. Очень по-доброму отнеслись и к местам проведения соревнований, и к самим спортсменам. Ведь это достаточно мучительно перед стартом. Участвовать в открытии хотят все – это важное событие. Из трех своих Олимпиад я принимала участие только в двух открытиях», – заявила Роднина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

При этом, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия.

Напомним, что Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.



