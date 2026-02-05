Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
В Италии закончились первые встречи зимних Олимпийских игр – 2026
Зимние Олимпийские игры открылись матчами смешанных пар керлингистов, которые провели встречи группового этапа, состязания уже завершились.
В рамках первого тура в миксте состоялось четыре встречи. Шведская сборная разгромила команду Южной Кореи со счетом 10:3, передает «Газета.Ru».
Канадские спортсмены уверенно одолели Чехию, завершив игру с результатом 10:5. Британия в напряженной борьбе оказалась сильнее Норвегии — 8:6. Швейцария переиграла Эстонию со счетом 9:7.
Сами Игры прос шестого по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Торжественная церемония открытия состоится шестого числа в 22.00 мск.
Соревнования по керлингу среди смешанных пар прерывались из-за освещения, которое погасло. Его быстро вернули, и состязания возобновились.