Марочко назвал освобождение Степановки в ДНР серьезной победой армии
Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул, что освобождение Степановки ДНР стало важным успехом после длительных боев и сложного рельефа.
По его словам, ссвобождение Степановки Донецкой Народной Республики стало серьезной победой российских военных, передает ТАСС. Марочко заявил: «Взятие Степановки – это серьезная победа наших войск. По моей информации, ребята трудились над ее освобождением более трех месяцев, поскольку здесь есть ряд особенностей [рельефа местности]».
Марочко также подчеркнул, что в сражениях за этот населенный пункт принимали участие военные из Луганской Народной Республики, которые воюют с 2014 года. Он пожелал бойцам дальнейших успехов и выразил надежду, что они вернутся домой живыми и невредимыми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об освобождении населенного пункта Степановка в ДНР.