Марочко назвал освобождение Степановки в ДНР серьезной победой армии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ссвобождение Степановки Донецкой Народной Республики стало серьезной победой российских военных, передает ТАСС. Марочко заявил: «Взятие Степановки – это серьезная победа наших войск. По моей информации, ребята трудились над ее освобождением более трех месяцев, поскольку здесь есть ряд особенностей [рельефа местности]».

Марочко также подчеркнул, что в сражениях за этот населенный пункт принимали участие военные из Луганской Народной Республики, которые воюют с 2014 года. Он пожелал бойцам дальнейших успехов и выразил надежду, что они вернутся домой живыми и невредимыми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об освобождении населенного пункта Степановка в ДНР.