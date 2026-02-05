Юрист Хаминский: Пассажиров могут не пустить в метро за отказ включить телефон

Tекст: Алексей Дегтярёв

Проверку гаджетов проводят ради транспортной безопасности, чтобы исключить провоз взрывчатки в корпусах устройств, рассказал РИА «Новости» Хаминский.

По его словам, гражданин вправе не включать смартфон, но тогда ему откажут в проходе.

«Досмотр имеют право осуществлять сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция в рамках обеспечения транспортной безопасности», – пояснил он.

При этом гражданин может отказаться включать телефон, но тогда его могут не пустить в метро.

Согласно приказу Минтранса, сотрудники могут потребовать активировать экран для подтверждения подлинности телефона. Разблокировка устройства при этом не требуется, а просмотр содержимого возможен только с согласия владельца или по решению суда.

Новые правила досмотра вступили в силу с 4 февраля 2025 года и действуют как дополнение к рамкам металлодетекторов.

Ранее сообщалось, что телефоны пассажиров метро Москвы могут проверять на работоспособность.