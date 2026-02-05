Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Юрист Хаминский: Пассажиров могут не пустить в метро за отказ включить телефон
Служба безопасности метрополитена имеет законное право отказать в поездке гражданам, которые не соглашаются продемонстрировать работоспособность мобильного устройства при досмотре, заявил юрист Александр Хаминский.
Проверку гаджетов проводят ради транспортной безопасности, чтобы исключить провоз взрывчатки в корпусах устройств, рассказал РИА «Новости» Хаминский.
По его словам, гражданин вправе не включать смартфон, но тогда ему откажут в проходе.
«Досмотр имеют право осуществлять сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция в рамках обеспечения транспортной безопасности», – пояснил он.
При этом гражданин может отказаться включать телефон, но тогда его могут не пустить в метро.
Согласно приказу Минтранса, сотрудники могут потребовать активировать экран для подтверждения подлинности телефона. Разблокировка устройства при этом не требуется, а просмотр содержимого возможен только с согласия владельца или по решению суда.
Новые правила досмотра вступили в силу с 4 февраля 2025 года и действуют как дополнение к рамкам металлодетекторов.
