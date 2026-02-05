Лавров заявил о нежелании России навязывать посредничество на Ближнем Востоке

Лавров: Россия не навязывает себя в посредники на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ко Дню дипломатического работника заявил, что Москва не навязывает себя в посредники при урегулировании обострения на Ближнем Востоке, передает RT.

Лавров отметил, что в контактах с Израилем, Ираном или США Москва «просто обсуждает эту ситуацию». По его словам, Россия продолжает вести диалог со всеми сторонами, но не претендует на роль основного медиатора в переговорах.

Лавров отметил, что Израиль, США и Иран знают о намерениях Москвы внести вклад в решение ситуации и обеспечить выполнение ранее достигнутых соглашений.

Министр иностранных дел России также указал на взрывоопасность нынешнего обострения между США и Ираном для всего Ближнего Востока. По словам Лаврова, в регионе слишком много потенциальных «мин», которые могут спровоцировать эскалацию.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о направлении значительных военных сил в сторону Ирана и выразил надежду на заключение новой сделки, исключающей возможность создания иранского ядерного оружия. Он напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в ходе операции «Полуночный молот» и предупредил о возможных более жестких действиях в будущем.

Ранее Россия предупредила о рисках дальнейшего применения военной силы на Ближнем Востоке, особенно против Ирана.

