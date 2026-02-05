Харьковское метро увеличило интервалы из-за проблем с электроэнергией

Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Харьковский метрополитен перешёл на график выходного дня с интервалами движения поездов по 20 минут из-за перебоев в подаче электроэнергии.
Харьковский метрополитен перешёл на работу с увеличенными интервалами движения поездов из-за проблем с энергоснабжением в городе, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы метро, все линии теперь функционируют по графику выходного дня, а интервалы движения составляют 20 минут.
Как уточняется в сообщении, такие меры связаны с нестабильной ситуацией в энергосистеме Харькова. Руководство метрополитена просит пассажиров учитывать изменения при планировании поездок. Оперативную информацию о работе подземки публикуют в официальном Telegram-канале предприятия.
Метро Харькова работает с 1975 года и является второй подземной транспортной системой на Украине после Киева. В состав метрополитена входят три линии: Холодногорско-Заводская, Салтовская и Алексеевская, их общая протяженность достигает 38 км. На этих линиях размещено 30 станций, три из которых являются пересадочными.
С 2024 года на Салтовской линии впервые приступили к работе женщины-машинисты.
Напомним, в четверг в Харькове прогремел второй за утро взрыв.
В прошлую субботу в Киеве и Харькове полностью остановилось метро из-за отключения электричества. Причем киевлянам пришлось эвакуироваться из тоннелей метро пешком во время блэкаута.