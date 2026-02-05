Харьковское метро увеличило интервалы из-за проблем с электроэнергией

Проблемы с энергоснабжением привели к увеличению интервалов в метро Харькова

Tекст: Мария Иванова

Харьковский метрополитен перешёл на работу с увеличенными интервалами движения поездов из-за проблем с энергоснабжением в городе, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы метро, все линии теперь функционируют по графику выходного дня, а интервалы движения составляют 20 минут.

Как уточняется в сообщении, такие меры связаны с нестабильной ситуацией в энергосистеме Харькова. Руководство метрополитена просит пассажиров учитывать изменения при планировании поездок. Оперативную информацию о работе подземки публикуют в официальном Telegram-канале предприятия.

Метро Харькова работает с 1975 года и является второй подземной транспортной системой на Украине после Киева. В состав метрополитена входят три линии: Холодногорско-Заводская, Салтовская и Алексеевская, их общая протяженность достигает 38 км. На этих линиях размещено 30 станций, три из которых являются пересадочными.

С 2024 года на Салтовской линии впервые приступили к работе женщины-машинисты.

Напомним, в четверг в Харькове прогремел второй за утро взрыв.

В прошлую субботу в Киеве и Харькове полностью остановилось метро из-за отключения электричества. Причем киевлянам пришлось эвакуироваться из тоннелей метро пешком во время блэкаута.



