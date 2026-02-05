Туск прибыл в Киев на переговоры с Зеленским по восстановлению Украины

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Польши Дональд Туск начал визит в Киев, передает ТАСС.

В составе делегации Туска находится глава польского Минфина Анджей Доманьский.

Туск заявил, что одной из ключевых тем переговоров с Зеленским станет подготовка международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая должна пройти в июне в Гданьске. Ожидается обсуждение польско-украинского партнерства, а также экономических аспектов возможной поддержки восстановления страны.

В октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года.

Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта.