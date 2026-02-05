Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Туск прибыл в Киев на переговоры с Зеленским
Туск прибыл в Киев на переговоры с Зеленским по восстановлению Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев, где проведет переговоры с Владимиром Зеленским по вопросам восстановления Украины и сотрудничества.
Премьер-министр Польши Дональд Туск начал визит в Киев, передает ТАСС.
В составе делегации Туска находится глава польского Минфина Анджей Доманьский.
Туск заявил, что одной из ключевых тем переговоров с Зеленским станет подготовка международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая должна пройти в июне в Гданьске. Ожидается обсуждение польско-украинского партнерства, а также экономических аспектов возможной поддержки восстановления страны.
В октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года.
Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта.