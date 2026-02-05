Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
MWM: США и Британия провели танковые учения у границы России
Военные маневры с участием боевых танков США и Великобритании прошли в 100 километрах от российской границы в Эстонии, сообщает Military Watch Magazine.
Армии США и Великобритании провели учения «Зимний лагерь» с использованием боевых танков неподалеку от российской границы, пишет RT.
По данным Military Watch Magazine, маневры проходили в районе города Тапа в Эстонии, который находится примерно в 100 километрах от России. В публикации отмечается: «Ожидается, что близость к российской территории… станет сильным сигналом для Москвы в период высокой напряженности между Россией и государствами Западного блока».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные провели маневры на польском полигоне Бемово-Писке с использованием БМП Bradley в зимних условиях. США задействовали экспериментальные самолеты для подготовки пилотов к отражению атак беспилотников. Власти США планируют провести в мае 2026 года крупнейшие учения «Африканский лев» на территории Африки.