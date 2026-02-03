  • Новость часаКличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева
    Россия создает условия для победы в 2026 году
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы
    Озон заставил муравьев атаковать сородичей
    Энергосистема Украины подверглась мощнейшей атаке с начала года
    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья
    Российские военные помогли отбить атаку боевиков на аэропорт столицы Нигера
    Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    Цены на золото и серебро показали сильный рост после падения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    3 февраля 2026, 11:12

    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»

    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками задействовали экспериментальные самолеты, имитирующие барражирующие боеприпасы, пишет The War Zone.

    Военные США провели учения Sentry South 26.1, в ходе которых отрабатывали перехват целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», который называют аналогом российских «Гераней», пишет The War Zone.

    Роль воздушных мишеней выполняли два легких композитных самолета Risen KX-2 частной компании KestrelX. Эти аппараты способны воспроизводить профиль полета крылатых ракет и беспилотников на малых высотах.

    Глава компании Дон Мосли отметил, что использование истребителей пятого поколения для имитации таких угроз обходится бюджету слишком дорого.

    «Настоящей угрозой, по моему мнению, где ценовой барьер супернизкий, являются вооруженные БПЛА, подобные тем, что мы видим на Украине», – заявил он.

    Опыт спецоперации на Украине показал острую необходимость специальной подготовки летчиков к борьбе с малозаметными дронами.

    Самолеты KestrelX отличаются низкой радиолокационной заметностью и большой продолжительностью полета, достигающей 12 часов. Они действовали над водой на высоте около 300 метров, затрудняя обнаружение бортовыми радарами истребителей.

    Пилоты ВВС США признали, что визуальная идентификация и наведение оружия на такие медленные цели представляют значительную сложность.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в 2025 году Россия смогла переломить ход конфликта на Украине с помощью беспилотников.

    2 февраля 2026, 13:00
    Кремль анонсировал второй раунд переговоров в Абу-Даби

    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Абу-Даби на неделе состоится второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины, который ранее был перенесен из-за различий в графиках сторон, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду–четверг, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Сейчас среда–четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить».

    По словам представителя Кремля, переговоры изначально планировались на минувшее воскресенье, однако потребовалась дополнительная «стыковка графиков трех сторон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были перенесены на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских представителей во Флориде.

    На переговорах в Абу-Даби стороны не смогли обсудить вопрос территориальных уступок из-за позиции Владимира Зеленского.

    Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на уступки по Донбассу и Запорожской АЭС и не сдаст эти территории без боя.

    2 февраля 2026, 21:36
    Россия передала США свои предложения по нормализации отношений
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия направила США предложения, направленные на снижение барьеров в отношениях между странами, сообщило Министерство иностранных дел РФ в ответах на вопросы журналистов, подготовленных к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.

    В ведомстве подчеркнули: «Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном», передает ТАСС.

    Ранее в МИД России сообщили, что Киев в настоящее время пытается отвлечь внимание от обсуждения американского плана урегулирования, основанного на пониманиях, достигнутых в Анкоридже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    2 февраля 2026, 19:15
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    3 февраля 2026, 06:47
    РБК: Раскрыт маршрут поездок Эпштейна на ЧМ-2018 в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиненный в секс-торговле детьми финансист из США Джеффри Эпштейн, согласно данным минюста США, посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, и рассматривал анкеты местных девушек.

    В файлах, раскрытых американским ведомством, упоминаются десятки российских городов, пишет РБК.

    Финансист, обвиненный в секс-торговле, лично приезжал в страну или оплачивал путешествия своим гостям.

    В 2018 году он посетил несколько матчей чемпионата мира по футболу. В Петербурге Эпштейн смотрел игру Марокко – Иран, а в Нижнем Новгороде наблюдал за встречей Уругвая и Франции. Также он побывал в Казани и, предположительно, в Ростове-на-Дону.

    Помощники присылали ему отчеты с пометкой «Кандидатки» и резюме девушек. В архиве найдены анкеты «Мисс Тольятти 2008» Анастасии Богушевской и финалистки реалити-шоу Ольги Пономарь-Бекер.

    Ранее сообщалось, что в раскрытых файлах Эпштейна обнаружили анкету российской модели и переписку с девушкой из Саратова, которой финансист предлагал визит.

    Напомним, власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.

    Там выявили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей с частного острова Эпштейна.

    2 февраля 2026, 12:29
    РОЭ анонсировал мировую премьеру БТР-22 на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый российский бронетранспортер БТР-22 станет мировой премьерой на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия), заявили в пресс-службе компании Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех»).

    Мировая премьера новейшего российского бронетранспортера БТР-22 состоится на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Рособоронэкспорта отметили, что новая машина создана с учетом реального боевого опыта, отличается новой компоновкой, повышенной баллистической защитой и взрывоустойчивостью.

    БТР-22 в зависимости от потребностей заказчиков может быть оснащен как обитаемым боевым отделением от БТР-82А, так и дистанционно управляемым модулем «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42 и возможностью установки двух противотанковых управляемых ракет. Это существенно расширяет возможности машины по поражению бронетехники и укрепленных позиций.

    Также на выставке в Эр-Рияде впервые презентуют новую реактивную систему залпового огня «Сарма» с управляемыми реактивными снарядами, рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. По словам представителей компании, «Сарма» отличается дальностью поражения до 120 км и высокой скоростью подготовки к стрельбе, а также точностью благодаря современной российской электронной компонентной базе.

    Система будет показана как часть единого разведывательно-ударного комплекса: вместе с ней представят БПЛА Supercam S350 для разведки и целеуказания, а также автоматизированный комплекс управления артиллерийским огнем «Планшет-А» на бронированном шасси «Атлет».

    Кроме того, впервые представят модернизированный гранатомет РПГ-29М, у которого в три раза снижена масса пускового устройства, установлен тепловизионный прицел и расширена номенклатура боеприпасов. В сегменте стрелкового оружия компания продемонстрирует автоматы Калашникова нового поколения – АК-15, АК-19 и их укороченные версии, ручной пулемет Лебедева РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46.

    Впервые в мире компания «Калашников» покажет барражирующий боеприпас контейнерного размещения «Рус-ПЭ» – это первый отечественный дрон-камикадзе такого типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех анонсировал дебют реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в Эр-Рияде.

    Рособоронэкспорт сообщил о запуске производства российского вооружения на Ближнем Востоке.

    Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

    2 февраля 2026, 13:55
    Кремль раскрыл детали визита Дмитриева в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев курирует вопросы экономического взаимодействия с зарубежными странами и возглавляет рабочую группу по этим вопросам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Дмитриев курирует рабочую группу по экономическому взаимодействию и отвечает за контакты с зарубежными странами, в том числе с США, по вопросам экономических связей, передает ТАСС.

    Таким образом Песков ответил на просьбу раскрыть детали визита Дмитриева в Майами.

    Песков дал позитивную оценку переговорам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, состоявшимся в Майами.

    Дмитриев вылетел в Москву после переговоров с делегацией США в Майами.

    До этого Дмитриев заявил, что встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе.

    Специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    2 февраля 2026, 20:45
    МИД заявил о попытках Киева и ЕС сорвать обсуждение плана США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев в настоящее время пытается отвлечь внимание от обсуждения американского плана урегулирования, основанного на пониманиях, достигнутых в Анкоридже, заявили в МИД России.

    По данным российского внешнеполитического ведомства, украинские власти действуют в тесной координации с Евросоюзом и Британией, передает ТАСС.

    «Сейчас Киев в тесной координации с британцами и еэсовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача – через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части «плана» Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», – указали в МИД.

    Ранее МИД сообщил о согласовании в Анкоридже основ для урегулирования на Украине.

    2 февраля 2026, 15:28
    Вертолеты Merlin ВМС Британии получили гидробуи для отслеживания подлодок

    Tекст: Денис Тельманов

    На авиабазе Кулдроз в Корнуолле вертолеты Merlin получили новые одноразовые гидроакустические буи в рамках модернизации на 40 млн фунтов.

    Вертолеты AgustaWestland AW101, стоящие на вооружении британских ВМС, получат современные гидроакустические буи для отслеживания подлодок, передает Telegraph.

    Буи представляют собой одноразовые устройства, оснащенные подводными микрофонами и радиопередатчиком для передачи данных оператору. Новое оборудование установят на вертолеты, базирующиеся на авиабазе Кулдроз в Корнуолле.

    Вертолеты Merlin уже оснащены торпедами Sting Ray и погружным гидролокатором, который позволяет находить подводные цели. По словам командира базы Кулдроз Джеймса Холла, данные вертолеты предназначены не только для отслеживания подводных лодок, но и для защиты британского ядерного арсенала. Всего британские ВМС располагают примерно 30 такими машинами.

    В декабре Британия и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Британией и Норвегией для мониторинга подлодок ВМФ России.

    Документ также предполагает увеличение присутствия британской морской пехоты в северных регионах Норвегии и возможность создания там военной инфраструктуры.

    В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у западных границ и наращивании военного присутствия в Европе. Власти России подчеркивают, что не угрожают другим странам, но будут реагировать на действия, представляющие угрозу национальным интересам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии сообщили о двукратном увеличении числа происшествий с беспилотниками у военных объектов за последний год.

    Два военных самолета из Британии и США находились более часа в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Самолет ВВС США, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц, прибыл на британскую авиабазу в графстве Саффолк на фоне растущей напряженности с Ираном.

    3 февраля 2026, 04:31
    В файлах Эпштейна нашли переписку беглого оппозиционера Пономарева времен Болотной площади

    Tекст: Антон Антонов

    Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн сообщал в переписке, опубликованной властями США, что «подружился» с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

    Опубликованные материалы по делу Эпштейна содержат переписку между ним и бывшим советником фонда Билла Гейтса Борисом Николичем, передает РИА «Новости».

    В январе 2012 года Николич писал Эпштейну о необходимости поездки в Россию: «Мы должны в ближайшее время поехать в Россию, и тебе стоит встретиться с моим другом Ильей Пономаревым (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД). Он – член Думы и вместе с Аленой (предположительно помощница Пономарева Алена Попова, внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов – прим. ВЗГЛЯД) являются главными организаторами восстания».

    В переписке Николич назвал ситуацию «крайне опасной» и интересовался, какую помощь можно оказать российским оппозиционерам. Он также переслал Эпштейну письмо Пономарева (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), в котором тот просил содействия для поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.

    Позднее, летом 2012 года, Эпштейн сообщил Николичу, что «подружился» с Пономаревым (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

    Протесты на Болотной площади были частью уличной активности либеральной оппозиции в Москве в 2011-2012 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Второй восточный окружной военный суд Новосибирска заочно приговорил Пономарева (внесен в реестр иноагентов) к 12 годам лишения свободы за оправдание терроризма. Росфинмониторинг внес опального политика в список террористов и экстремистов.

    С 2014 года он находится вне России и с тех пор был объявлен в международный розыск, выехав в США, а затем на Украину, где получил гражданство и временное проживание.

    2 февраля 2026, 13:45
    Песков заявил о продолжении контактов России с США и Ираном по урану

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами по вопросу вывоза из Ирана обогащенного урана.

    По словам Пескова, Россия продолжает поддерживать контакты с США и Ираном по вопросу вывоза иранского обогащенного урана на свою территорию, передает ТАСС.

    Он напомнил, что эта тема уже давно остается актуальной, и Москва предлагала свои услуги в этом вопросе как способ снизить напряженность для ряда стран.

    Россия сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана, заявил Песков.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ноябре заявил, что страна прекратила обогащение урана после атак на инфраструктуру.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным 16 января сообщил о шагах по стабилизации обстановки в стране и подтвердил курс на развитие сотрудничества между государствами.

    2 февраля 2026, 13:57
    Медведев: Россия в короткие сроки создала мощную линейку боевых беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона в начале СВО отставала от украинской в производстве дронов, но сумела оперативно разработать полный спектр таких аппаратов, заявил зампред СБ Дмитрий Медведев.

    «Когда начались события специальной военной операции, беспилотники не были нашей сильной стороной, скажем по-честному», – заявил Медведев, передает ТАСС.

    По словам зампреда Совбеза, государству удалось оперативно наладить выпуск широкого спектра дронов. Сейчас армия обеспечена всем необходимым, включая разведывательные аппараты, коптеры, устройства самолетного типа и барражирующие боеприпасы.

    Медведев подчеркнул, что применение БПЛА необратимо трансформировало современную войну. Он отметил, что возврата к прежним тактическим подходам уже не будет, и теперь все страны стремятся наверстать упущенное в этой области.

    В ноябре Медведев отмечал, что Россия, вероятно, строит лучшие в мире беспилотники.

    Премьер Михаил Мишустин указывал, что страна втрое перевыполнила план по выпуску БПЛА.

    2 февраля 2026, 12:08
    «Алмаз-Антей» решил показать инновационные технологии для отрасли БАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит основные достижения в области средств и технологий обеспечения полетов беспилотных воздушных судов (БВС), а также новые разработки для отрасли бесплилотных авиационных систем (БАС) в рамках 13-й Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), сообщили в пресс-службе организации.

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит на 13-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS более 20 современных технологических новинок в сфере беспилотной авиации, передает ТАСС.

    В экспозиции будут образцы и макеты оборудования для органов Единой системы организации воздушного движения, а также средства наблюдения, идентификации и мониторинга движения беспилотных воздушных судов.

    Среди новинок концерн продемонстрирует современные светосигнальные устройства для аэродромов, систему дистанционного управления светосигнальным комплексом и решения для автоматизации аэропортовой деятельности. Все образцы созданы в России, что обеспечивает независимость от зарубежных поставщиков, отметили в пресс-службе компании.

    Также будет представлен диспетчерский пульт нового комплекса «Синтез-АР3», предназначенного для автоматизации управления воздушным движением в аэродромных и региональных центрах ЕС ОрВД. Разработка полностью отечественная и предназначена для контроля воздушной обстановки и планирования полетов.

    Особое внимание уделено унифицированной инфраструктуре связи, навигации и автоматизации для обеспечения полетов беспилотников. Заместитель гендиректора Дмитрий Савицкий подчеркнул, что концерн видит ускоренное развитие беспилотной авиации в России как приоритетную задачу из-за поручения президента РФ.

    Мероприятие NAIS состоится в Москве с 4 по 5 февраля и считается одной из ключевых российских площадок для развития авиаперевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» поставил военным комплексы ПВО и специальную технику досрочно.

    Компания назвала главные преимущества системы ПВО С-400, среди которых высокая эффективность и способность работать по аэродинамическим и баллистическим целям.

    Концерн «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на выставке Aero India.

    2 февраля 2026, 13:07
    Песков заявил о позитивной оценке переговоров Дмитриева в Майами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американскими представителями в Майами прошла в позитивном ключе, однако подробности раскрыты не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что обе стороны дали концептуальные, но положительные оценки результатам встречи, передает РИА «Новости».

    «Нет, никакой детализации здесь не будет. Вы слышали оценки, они в целом концептуальные с двух сторон – и от Дмитриева, и от (спецпредставителя президента США Стива) Уиткоффа. Это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры», – уточнил Песков, отвечая на вопросы журналистов о результатах визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вылетел в Москву после переговоров с делегацией США в Майами.

    Встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе. Специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    2 февраля 2026, 21:07
    Силы ПВО сбили 12 украинских БПЛА над двумя областями России

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение пяти часов дежурные силы ПВО ликвидировали девять беспилотников над Белгородской областью и три – над Курской.

    Силы противовоздушной обороны России уничтожили двенадцать украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями, передает ТАСС.

    Операция прошла второго февраля в период с пятнадцати до двадцати часов по московскому времени. В Министерстве обороны России уточнили, что девять БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Курской областью.

    Других подробностей в заявлении не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области.

    Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 15 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.

    3 февраля 2026, 10:45
    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы

    Politico: Рютте ошибается в том, что Европа беспомощна без США

    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о невозможности обороны Европы без американской поддержки превратило зависимость в опасную политическую доктрину, пишет Politico.

    Генсек альянса позиционирует себя не как глава союза равных, а как «представитель стратегической отставки Европы», пишет Politico.

    Логика Рютте, связывающая ядерное сдерживание исключительно с защитой США, названа в публикации несостоятельной. Большинство реальных вызовов безопасности в Евро-Атлантике развиваются ниже ядерного порога, где решающее значение имеют обычные вооружения и разведка.

    Европейские страны, по данным издания, уже обладают передовыми ВВС, подводными лодками мирового класса и значительной военно-морской мощью. Проблема заключается не в дефиците ресурсов, а в национальной и промышленной раздробленности, мешающей эффективному использованию потенциала.

    Ставить безопасность континента в полную зависимость от Америки неразумно, учитывая смещение интересов Вашингтона в Индо-Тихоокеанский регион, говорится в материале.

    Требование от Европы самостоятельности с одновременным навязыванием покупки американского оружия является когнитивным диссонансом, отмечается в статье.

    Напомним, в конце января Рютте говорил, что ЕС не сможет защитить себя без поддержки США. За это его раскритиковали политики из Франции.

    При этом в нескольких европейских странах начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Рютте признал зависимость Западной Европы от поддержки США.

    3 февраля 2026, 06:01
    Моряки с захваченного США танкера «Маринера» испугались возвращаться на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждане Украины, работающие на задержанном американцами танкере «Маринера» (Marinera), отказались ехать домой из-за угрозы уголовного преследования.

    Члены команды танкера «Маринера», который в январе перехватили ВМС США, боятся репрессий со стороны киевского режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Экипаж опасается, что дома их могут объявить преступниками.

    Отмечается, что на борту судна находилось 17 граждан Украины, большая часть – выходцы из Одесской и Херсонской областей, также есть моряк из Киева.

    В разговоре с украинским телевидением они заявили, что не собираются возвращаться на Украину.

    По словам мужчин, основной причиной отказа от возвращения стал страх перед возможным преследованием и предъявлением обвинений в государственной измене.

    Ранее сообщалось, что двое российских моряков с «Маринеры» вернулись домой, с ними все в порядке.

