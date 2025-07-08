Мишустин сообщил о трехкратном перевыполнении плана по выпуску БПЛА

Мишустин: Выпуск беспилотников втрое превысил плановые показатели нацпроекта

Tекст: Денис Тельманов

Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем показывает высокую эффективность, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, выпуск беспилотников уже в три раза превысил запланированные показатели.

«Выпуск такой техники уже в три раза превысил запланированные объемы», – заявил Мишустин на «Иннопроме».

Он отметил, что этого удалось достичь благодаря государственной поддержке предприятий, которые сейчас осваивают выпуск новых моделей, включая гражданские беспилотники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты беспилотников центра «Рубикон» нанесли удары по объектам ВСУ, уничтожив технику и элементы систем связи.

За прошедший год ВПК России поставил на фронт полтора миллиона беспилотников, в том числе четыре тысячи FPV-дронов ежедневно. Владимир Путин отметил, что этих поставок недостаточно.

Президент России заявил, что при разработке новых национальных проектов технологического суверенитета необходимо учитывать опыт первого нацпроекта по беспилотным авиационным системам.