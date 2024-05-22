Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по техсуверенитету

Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по технологическому суверенитету

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин отметил, что нацпроект по БПЛА был сформирован и запущен при участии частных компаний, университетских команд в рамках Национальной технологической инициативы.

«Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета, в обязательном порядке учитывать мнение новаторов, предпринимателей при формировании планов развития передовых отраслей, механизмов опережающей подготовки кадров и содействия технологическому бизнесу», – сказал глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

Он также призвал взаимодействовать с дружественными государствами в части создания продуктов и инноваций, в которых нуждается общество и экономики стран.

Ранее Путин поручил обновить стратегию работы Агентства стратегических инициатив.