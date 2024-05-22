В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.8 комментариев
Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по техсуверенитету
Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по технологическому суверенитету
При разработке новых национальных проектов технологического суверенитета необходимо учитывать опыт первого нацпроекта по беспилотным авиационным системам, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин отметил, что нацпроект по БПЛА был сформирован и запущен при участии частных компаний, университетских команд в рамках Национальной технологической инициативы.
«Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета, в обязательном порядке учитывать мнение новаторов, предпринимателей при формировании планов развития передовых отраслей, механизмов опережающей подготовки кадров и содействия технологическому бизнесу», – сказал глава государства, его слова приводит сайт Кремля.
Он также призвал взаимодействовать с дружественными государствами в части создания продуктов и инноваций, в которых нуждается общество и экономики стран.
Ранее Путин поручил обновить стратегию работы Агентства стратегических инициатив.