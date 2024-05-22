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Путин поручил обновить стратегию работы Агентства стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин потребовал разработать и утвердить обновленную стратегию работы Агентства стратегических инициатив (АСИ) на десятилетний период.
«Вопросы нашей внутренней политики, участия в реализации национальных проектов должны оставаться в центре безусловного внимания, именно в этой логике прошу разработать и утвердить обновленную стратегию своей деятельности», – сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АСИ, передает ТАСС.
В стратегии должны быть определены цели, задачи и ключевые инструменты работы АСИ в течение ближайших десяти лет, добавил Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал участие президента в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).