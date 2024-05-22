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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада

    Политическое давление Запада на Россию загнало в угол и поставило на грань колоссального кризиса – нет, не Москву, а крупнейшие финансовые институты самого Запада.

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    22 мая 2024, 12:59 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с губернаторами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин запланировал встречу с руководителями регионов вечером в среду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Во второй половине дня президент встретится с главами регионов, также у него в графике стоит много отдельных встреч, сказал Песков, передает ТАСС.

    Также Путин поучаствует в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

    На заседании ему покажут выставку, он осмотрит площадку «Точка кипения – Арбат». В ходе совещания также выступят гендиректор агентства Светлана Чупшева и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Николаевич Песков.

    20 мая 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны
    Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева замминистра обороны
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замминистра обороны и руководитель аппарата министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко освобожден от должности указом президента России Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ об освобождении Садовенко, он вступает в силу в день его подписания, 20 мая 2024 года. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

    Также президент подписал указ о назначении на эту должность аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Документ также вступает в силу 20 мая.

    В обязанности руководителя аппарата, в частности, входит организация повседневного планирования служебной деятельности министра обороны и представление ему на утверждение планов проведения мероприятий.

    Ранее Олег Савельев занимал должность аудитора Счетной палаты, куда был назначен в 2019 году по представлению президента РФ. Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Ранее он уже работал под руководством нового министра обороны Андрея Белоусова в должности заместителя министра экономического развития. В 2014-2015 годах Савельев был министром РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева.

    Ранее Путин отмечал, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова станет внедрение инноваций в ВС России.

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    21 мая 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин освободил Толстого с поста своего советника

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого с поста советника главы государства, следует из указа.

    Указ об освобождении Владимира Толстого с должности советника президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

    Толстой был советником президента с мая 2012 года. Он отвечал за вопросы культуры и искусства.

    Ранее Путин освободил Александру Левицкую с поста своего советника.

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    20 мая 2024, 02:48 • Новости дня
    Путин провел совещание по инциденту с вертолетом Раиси

    Путин провел совещание с участием оборонного сектора и сектора безопасности в связи с инцидентом с вертолетом Раиси

    Путин провел совещание по инциденту с вертолетом Раиси
    @ Гавриил Григоров//ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством оборонного сектора и сектора безопасности в связи с падением вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Джалали сообщил, что также присутствовал на совещании, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента Игорь Левитин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Путин, как сообщил Джалали, заявил, что Россия «опечалена катастрофой с вертолетом». Он попросил дипломата передать руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что Москва сделает все необходимое, чтобы найти вертолет.

    Российский лидер сообщил, что в Иран направят два самолета «с 50 самыми подготовленными российскими специалистами и альпинистами в полном снаряжении».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента.

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    20 мая 2024, 01:00 • Новости дня
    Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана

    Путин распорядился направить для помощи в поисках президента Ирана Раиси самолеты, вертолеты и спасателей

    Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана
    @ Новости ТВЦ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин распорядился направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил советник российского лидера Игорь Левитин.

    Левитин провел телефонные переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Самолеты, вертолеты и спасатели направятся в Тебриз «в течение часа», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim и IRIB.

    Советник президента также рассказал, что Путин «внимательно следит за новостями с самого начала инцидента». Путин сразу же поручил пригласить посла Ирана Казема Джалали и сообщить, что Москва готова оказать любую помощь. От имени президента Левитин выразил иранскому народу «поддержку и сочувствие».

    Первый вице-президент Ирана в ответ поблагодарил «правительство, народ России и лично Владимира Путина», а также выразил надежду «на хорошие новости для народа Ирана в ближайшие часы».

    Позднее в МЧС России сообщили, что в состав группировки, которая будет направлена в Иран, войдут 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха. В готовность приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента. МЧС и Минобороны получили необходимые указания – «подготовлены вертолетные группы» и «группировка из 60 спасателей», они «готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах», сказал он.

    Press TV сообщает, что радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета сократился до 2 км.

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран выражает благодарность «ряду правительств и международных организаций за сочувствие и оказанную помощь в этой поисково-спасательной операции».

    В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана.

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    21 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Позицию Москвы касательно легитимности работы Владимира Зеленского на посту президента Украины четко озвучил российский лидер Владимир Путин, после 20 мая мнение Кремля остается прежним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.

    Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    20 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    Путин назвал Раиси выдающимся политиком и другом России
    Путин назвал Раиси выдающимся политиком и другом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России, сделавшим многое для отношений двух стран.

    «Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Сейед Эбрахим Раиси, по словам Путина, был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. «Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – говорится в телеграмме.

    «Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», – пообещал глава российского государства.

    Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», – заключил Путин.

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    20 мая 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин освободил Левицкую с поста своего советника

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника, говорится в указе главы страны.

    Левицкая занимала этот пост с 2013 года. Прежде в разное время она была первым замруководителя аппарата правительства РФ, замминистра экономического развития, замминистра здравоохранения и социального развития, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что Путин оставил Дмитрия Пескова на должности пресс-секретаря президента.

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    20 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо как можно быстрее подготовить долгосрочную энергетическую стратегию, заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

    Глава государства напомнил, что еще два года назад на отраслевом совещании поручил правительству РФ разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. «Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить», – обратился он к участникам совещания, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул, что «устойчиво растет потребление электрической энергии. По его словам, с начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1%. Он отметил, что этот показатель «отражает общие позитивные тенденции в экономике, производстве».

    Ранее российский лидер заявил, что отечественный ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции.

    В понедельник Путин проводит совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

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    20 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Путин заявил о стабильном развитии отечественного ТЭК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) развивается стабильно, несмотря на санкции, заявил российский лидер Владимир Путин на профильном совещании в Кремле.

    Как указал Путин, «несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональном энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления», передает ТАСС.

    «Отечественный ТЭК <…> надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности», – сказал он. «Экономика растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭК», – добавил российский лидер.

    Глава государства также сообщил о небольшом снижении добычи нефти в РФ, что связано с добровольным сокращением по договоренностям с ОПЕК+, но показатели стабильны. «Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн, что незначительно – на 1,8% – меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    А вот добыча газа в РФ за январь – апрель составила 246,4 млрд кубометров, по его словам, это на 8% больше аналогичного периода прошлого года.

    В понедельник Путин проводит совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

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    20 мая 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин провел совещание по развитию топливно-энергетического комплекса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский лидер Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

    Отмечается, что мероприятие проходит в Кремле, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие вице-премьер Александр Новак, замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава Газпрома Алексей Миллер.

    Ранее Путин поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики.

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    21 мая 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин провел встречу с Володиным

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, обсуждались вопросы формирования правительства.

    «Вы хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти», – сказал Путин в начале встречи и поинтересовался, как все прошло, передает РИА «Новости».

    Президент поблагодарил Госдуму за работу по утверждению кабмина.



    Спикер нижней палаты парламента также сообщил главе государства, что в среду направляется в Иран, где будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

    «Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Это был человек слова, с ним было приятно работать. Имею в виду, что, если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, помощь в выявлении истинной причины этой катастрофы», – сказал Путин.

    Ранее Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника.

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    21 мая 2024, 20:56 • Новости дня
    Путин: Число участвовавших в СВО руководителей будет увеличиваться

    Tекст: Вера Басилая

    Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО «Время героев», будет увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

    «Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», – цитирует «Российская газета» Путина.

    Хасиков до этого заявил президенту, что десятки ребят подали заявки для участия в проекте «Время героев», который открывает перед ними колоссальную возможность.

    Ранее Владимир Путин напомнил, что в стране начала действовать специальная кадровая программа для участников СВО – «Время героев». Глава государства отметил, что ветераны спецоперации смогут проявить себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и других областях.

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    20 мая 2024, 14:08 • Новости дня
    Песков: Россия создает санитарную зону, чтобы прекратить обстрелы городов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона занимается созданием санитарной зоны, чтобы на ее территории было безопасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Россия создает санитарную зону безопасности, чтобы обезопасить города и населенные пункты, подвергающиеся обстрелам, напомнил Песков, передает ТАСС.

    ВС России пытаются обезопасить все российские населенные пункты, включая населенные пункты в Белгородской области, сказал представитель Кремля.

    Напомним, Путин заявлял, что пока планов брать Харьков нет, но отмечал, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

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    20 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Путин в телеграмме Си Цзиньпину назвал его желанным гостем в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в ней он высказал радость по поводу продолжения конструктивного диалога между странами и отметил, что лидера КНР всегда ждут в России, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Помните, что вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

    Также президент России поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в ходе его визита в Китай.

    По словам Путина, поездка оставила у него светлые и незабываемые впечатления. Дальнейшие переговоры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, заключил президент России.

    Напомним, Путин сообщил, что в ходе визита в Китай обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином много важных тем. Представитель МИД Мария Захарова назвала визит российского лидера в Китай судьбоносным.

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    20 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин после гибели Раиси поговорил по телефону с вице-президентом Ирана
    Путин после гибели Раиси поговорил по телефону с вице-президентом Ирана
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером (исполняет обязанности главы исполнительной власти республики), сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась в контексте произошедшей накануне гибели президента Ирана в катастрофе с вертолетом.

    Как говорится в сообщении, президент России выразил самые глубокие соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном.

    Путин обсудил с исполняющим обязанности главы государства Мохбером дальнейшее сотрудничество между Москвой и Тегераном. С обеих сторон был подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран.

    Ранее президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России.

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