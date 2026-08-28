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    Россия освоила все основные виды промышленных роботов
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    В России создали управляемого со смартфона боевого робота
    Беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    Железнодорожный коллапс на Украине парализовал движение сотни поездов
    США объявили о полном разминировании Ормузского пролива
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутников Starlink
    Стало известно о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    28 августа 2026, 10:35 • Новости дня

    Белоусов вручил «Золотые Звезды» участникам спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие российским военнослужащим, удостоенным высшего звания России «Герой Российской Федерации» за мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

    Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, передает Минобороны. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной.

    Глава военного ведомства поздравил бойцов с получением высшего звания Героя Российской Федерации. Он выразил благодарность за их безупречную службу и верность воинскому долгу.

    «Военнослужащие, не щадя себя, выполнили боевую задачу, продемонстрировали высочайшее мастерство и проявили исключительное мужество и героизм, а врученные сегодня награды – это признание значимости вклада в защиту суверенитета страны и обеспечение ее безопасности», – отметил Андрей Белоусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне министр обороны России Андрей Белоусов передал высшие государственные награды проявившим героизм военным.

    Весной глава ведомства вручил медаль Герою России Сергею Ярашеву в госпитале имени Вишневского.

    В феврале отличившиеся участники спецоперации получили аналогичные знаки отличия и именное огнестрельное оружие.

    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

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    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink

    Российские войска успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ

    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства радиоэлектронной борьбы критически снизили эффективность американской спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию главного технологического преимущества на линии фронта, пишут СМИ.

    Испанская газета El Mundo сообщает о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы американской спутниковой связи, передает ТАСС.

     «Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», – заявил изданию украинский военный Игорь Луценко.

    Военнослужащий добавил, что без собственного технологического суверенитета у страны нет будущего.

    Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Владимир Зеленский просил Дональда Трампа в Белом доме посодействовать в использовании Starlink. Однако американский лидер не дал однозначного ответа, а основатель SpaceX Илон Маск и вовсе отказался от встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink.

    Президент США не поддержал просьбу Киева об использовании данной сети для атак по российской территории.

    На фоне подобных отказов Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

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    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

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    27 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Лантратова: Девять военных освобождены из украинского «теневого» плена

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие могут удерживаться в скрытых местах заключения на территории Украины до девяти месяцев перед переводом в официальные лагеря для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Российские военнослужащие, оказавшиеся в украинском плену, вынуждены проводить в пыточных подвалах до девяти месяцев, прежде чем их переведут в общие места содержания, рассказала Лантратова, передает ТАСС.

    «Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах», – заявила омбудсмен.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «Нам удалось вытащить из этого «теневого» плена уже девять ребят», – добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее омбудсмен рассказала о принуждении раненых пленных к рытью могил.

    Россия и Украина готовят новый крупный обмен военнослужащими.

    Накануне на территории Белоруссии состоялся процесс передачи десяти захваченных российских бойцов.

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    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

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    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

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    28 августа 2026, 08:31 • Новости дня
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам

    Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество

    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нанося удары по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре, Украина пытается дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул важность сохранения спокойствия в условиях агрессии, передают СМИ.

    «Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Владимир Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре, путем террористических методов, чтобы посеять страх», – заявил Сергей Лавров.

    По словам дипломата, западные государства предпочитают игнорировать происходящее. Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк хранят стыдливое молчание. Министр добавил, что эти международные деятели однозначно встали на сторону киевского режима.

    Кроме того, глава министерства сообщил о готовности Москвы рассмотреть новые варианты урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил влияние украинских атак по коммерческой инфраструктуре на ход боевых действий.

    Глава МИД Сергей Лавров пообещал ужесточить методы борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил удары по логистическим центрам Wildberries попыткой расшатать социальную стабильность в тылу.

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    27 августа 2026, 12:56 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Шевченковское
    Российские войска освободили запорожское Шевченковское
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки освободила Шевченковское в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Шевченковское в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Трудового, Отришек, Омельника, Барвиновки Запорожской области, Мировки и Васильковки Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял свыше 360 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Уланово и Садков Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бережным, Петропавловкой, Липцами и Слатино Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пролетарского Харьковской области, Сидорово, Маяков и Крестища Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ у Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки ДНР.

    Противник при этом потерял более 190 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Андреевки, Доброполья и Белозерского ЛНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 390 военнослужащих, бронемашина «Казакдва артиллерийских орудия и три радиолокационные станции, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника сумскую Писаревку и запорожскую Неженку.

    Днем ранее они взяли под контроль Анновку в ДНР.

    А до этого освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

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    28 августа 2026, 09:07 • Новости дня
    Власти Подмосковья сообщили об ударе дрона в магазин в Павловском Посаде
    Власти Подмосковья сообщили об ударе дрона в магазин в Павловском Посаде
    @ max.ru/vorobiev

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде, взрывной волной повреждена рядом расположенная поликлиника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Беспилотный летательный аппарат врезался в здание магазина «Магнит» в подмосковном Павловском Посаде. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что от взрывной волны пострадала поликлиника, расположенная по соседству.

    «Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника», – заявил глава региона в Mах.

    Во взрослом отделении медицинского учреждения выбито 46 окон, наибольший урон нанесен двум кабинетам. Детское отделение осталось целым. Губернатор подчеркнул, что поликлиника продолжает работу и принимает пациентов в обычном режиме, за исключением кабинета физиотерапии, который временно закрыт.

    В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они занимаются уборкой помещений, оценкой ущерба и подготовкой к восстановлению выбитых стекол. Власти Подмосковья намерены в кратчайшие сроки отремонтировать поврежденное здание медицинского учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область.

    За два дня до этого в результате падения дрона в Раменском округе погиб пожилой местный житель.

    В начале месяца при ударе беспилотника по промышленной зоне в Чехове пострадали десять человек.

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    28 августа 2026, 05:59 • Новости дня
    Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску

    Марочко: Оборона ВСУ рушится близ Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии успешно преодолели рубежи защиты украинских войск в районе двух ключевых городов Донецкой Народной Республики Славянска и Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – заявил он ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил прорыв первого оборонительного рубежа Южной группировкой войск. Марочко сообщает, что бойцы продвигаются западнее Николаевки и активно действуют со стороны Васютинского.

    По его словам, Славянско-Краматорская агломерация сейчас «самая горячая точка» на линии фронта.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – сказал он.

    Марочко напомнил о наличии у ВСУ второй и третьей линий укреплений. Украинские силы пытаются восстановить разрушенные позиции и устанавливают дополнительные минные заграждения на пути следования российских военнослужащих.

    «Буквально недавно Зеленский раскрыл «военную тайну», и сказал, что на данный участок направляются боевики запрещенного в России «Азова». Следовательно, если бы здесь было все хорошо, наверное, так называемые элитные подразделения, которые считаются самыми мотивированными на Украине, сюда бы не направляли. Ситуация в Славянско-Краматорской агломерации очень сложная, напряженная», – резюмировал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВС России сорвали снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри.

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    28 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Лавров указал на отсутствие реакции США на «похороны Анкориджа»

    Лавров: Белый дом не отреагировал на «похороны Анкориджа»

    Лавров указал на отсутствие реакции США на «похороны Анкориджа»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На саммите в Анкоридже Россия и США обсудили предложения с «компромиссными нюансами», но когда Европа объявила о «похоронах Анкориджа» Белый дом промолчал, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр вспоминал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже глава Белого дома Дональд Трамп «в превосходных тонах» оценивал  результаты саммита. Тогда оставался один сложный вопрос о контроле ВСУ над частью ДНР.

    «Но уже сразу после Анкориджа метнулись европейцы и вместе с Зеленским повисли у Трампа на руках. И в итоге этой обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкоридж, и теперь Трамп с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало», – рассказал Лавров РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что американская администрация  сохраняет приверженность достигнутым на Аляске договоренностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал термин «дух Анкориджа» набором взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой. Замглавы МИД Рябков объяснил  содержание формулировки «дух Анкориджа».

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    27 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Морпехи США пересмотрели концепцию боя из-за дронов

    The War Zone: Морская пехота США изменит тактику из-за дронов

    Морпехи США пересмотрели концепцию боя из-за дронов
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американская морская пехота намерена кардинально перестроить структуру пехотных отделений для противостояния беспилотникам в будущих конфликтах.

    Командование Корпуса морской пехоты США разрабатывает новую концепцию ведения боевых действий в условиях массового применения беспилотных аппаратов, пишет The War Zone.

    Американские военные планируют оснастить каждое пехотное отделение собственными разведывательными и ударными дронами.

    «Мы должны адаптироваться к новой реальности на поле боя, где доминируют беспилотные системы», – заявил представитель командования. В ближайшие годы морпехи получат портативные комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления вражеских аппаратов.

    Помимо этого, бойцов будут обучать использованию барражирующих боеприпасов. Эксперты отмечают, что изменения тактики связаны с анализом современных конфликтов, где малые беспилотники играют решающую роль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на изменение правил ведения войны из-за беспилотников

    Танкисты морской пехоты группировки «Центр» выдержали атаку более 50 вражеских дронов.

    Боец 61-й гвардейской бригады морской пехоты ликвидировал восемь украинских беспилотных аппаратов за один час.

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    27 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    В Кремле пообещали жестко ответить на атаки Киева по инфраструктуре

    Песков анонсировал жесткий ответ на украинские удары по российской инфраструктуре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция России на украинские удары по российской торговой и экономической инфраструктуре будет жесткой.

    Песков прокомментировал ситуацию вокруг атак на российские объекты, передает РИА «Новости».

    «Украина пытается ударить по нашей экономической и торговой инфраструктуре, тем самым вызывая ответную реакцию с нашей стороны, и это будет жесткая реакция», – сказал представитель Кремля в беседе с агентством Bloomberg.

    Он также подчеркнул, что Москве совершенно не требуется военная эскалация. По его словам, это связано с тем, что российские силы и так успешно продвигаются вперед на фронтах. Попытки наносить урон коммерческим предприятиям никак не меняют общую динамику боевых действий.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что противник с помощью подобных террористических актов рассчитывает остановить наступление армии. Однако глава государства заверил, что все цели специальной военной операции будут достигнуты, а ответные удары вглубь украинской территории наносят врагу гораздо более серьезный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ответные действия на украинские атаки уже приобрели системный характер.

    Вооруженные силы России регулярно наносят удары по военной инфраструктуре Киева.

    Профильные ведомства непрерывно работают над минимизацией последствий вражеских атак на гражданские объекты.

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