Роботы «Курьер» с функцией стрельбы доставили в зону СВО

Роботы «Курьер» начали работу в СВО, минируя и эвакуируя раненых

Tекст: Дмитрий Зубарев

В зону специальной военной операции были отправлены первые 50 наземных робототехнических комплексов «Курьер», способных автономно вести бой, минировать территорию и эвакуировать раненых, сообщает ТАСС.

Разработчик комплекса Михаил отметил, что основная цель их создания – обеспечить безопасность военнослужащих, позволив им управлять роботами на безопасном расстоянии от врага. «Курьеры» могут использовать различные виды оружия для выполнения боевых задач.

В «Народном фронте» уточнили, что на передовой уже активно используются более 50 таких комплексов, а в ближайшее время планируется передача дополнительных 20 единиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия для бойцов СВО, разработанные инженерами из Кулибин-клуба. Роботизированные комплексы для обнаружения бронированных объектов «Соболятник» и «Сова» успешно прошли испытания на полигонах и сейчас находятся в стадии апробации в боевых условиях. Российские военные на Авдеевском направлении активно используют роботизированный комплекс для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции.