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Роботы «Курьер» с функцией стрельбы доставили в зону СВО
Роботы «Курьер» начали работу в СВО, минируя и эвакуируя раненых
Первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, доставлены на передовую. Разработчик отметил, что их задача – защита военнослужащих в зоне спецоперации.
В зону специальной военной операции были отправлены первые 50 наземных робототехнических комплексов «Курьер», способных автономно вести бой, минировать территорию и эвакуировать раненых, сообщает ТАСС.
Разработчик комплекса Михаил отметил, что основная цель их создания – обеспечить безопасность военнослужащих, позволив им управлять роботами на безопасном расстоянии от врага. «Курьеры» могут использовать различные виды оружия для выполнения боевых задач.
В «Народном фронте» уточнили, что на передовой уже активно используются более 50 таких комплексов, а в ближайшее время планируется передача дополнительных 20 единиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия для бойцов СВО, разработанные инженерами из Кулибин-клуба. Роботизированные комплексы для обнаружения бронированных объектов «Соболятник» и «Сова» успешно прошли испытания на полигонах и сейчас находятся в стадии апробации в боевых условиях. Российские военные на Авдеевском направлении активно используют роботизированный комплекс для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции.