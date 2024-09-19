Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.5 комментариев
«Народный фронт» представил Путину изделия, разработанные инженерами для бойцов СВО
«Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из Кулибин-клуба для бойцов СВО.
Кулибин-клуб «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое-многое другое.
«Основным плюсом гражданских производителей является скорость реакции на запрос фронта. Сегодня мы видим, что технологии на фронте меняются каждые полтора-два месяца, и то, что тяжело делать большим предприятиям в силу масштаба, достаточно легко делается малыми производителями, для которых нет проблем быстро перестроить производственную цепочку или найти некое технологическое решение. Порой от момента запроса из войск на какое-то устройство до момента применения уже созданного такого устройства на линии боевого соприкосновения проходит две недели», – рассказал заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ранее Путин осмотрел выставку новейших разработок и изобретений представителей Кулибин-клуба «Народного фронта». На ней изобретатели со всей страны представили беспилотники и другие разработки. Президент отметил важную роль общественной инициативы в обеспечении военных на передовой новейшими разработками в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, посвященного вопросам развития беспилотных авиационных систем специального назначения.