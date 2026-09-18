Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению соцгазификации

Tекст: Елизавета Шишкова

Инициативы в ходе телемоста, посвященного подключению новых объектов к газу, представил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он сообщил, что в регионах растет число обращений с просьбой распространить программу на сельские учреждения культуры, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Очень важное значение в социально-экономическом развитии региона сыграло подключение котельных социальных объектов. Сейчас мы получаем большое количество обращений о расширении перечня и дополнении его домами культуры в наших сельских территориях. На это действительно есть большой запрос», – сказал Владимир Якушев.

Кроме того, субъекты РФ направили предложения о выделении 1,2 млрд рублей на дополнительное подключение домовладений. Эти средства позволят увеличить число граждан, которые смогут воспользоваться программой.

Владимир Путин поручил правительству проработать обе инициативы. «Прошу правительство Российской Федерации расширить эту программу и включить в нее также сельские Дома культуры, они выступают центрами общественной жизни на селе. Поддерживаем и предложение выделить регионам в текущем году еще 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства, чтобы субъекты Федерации смогли полностью закрыть потребность в субсидиях для граждан на покупку газового оборудования», – заявил президент.

Глава государства назвал социальную газификацию одной из важнейших инициатив для граждан, регионов, отечественного топливно-энергетического комплекса и страны в целом. Он также отметил роль «Единой России» в контроле за исполнением программы и подготовке необходимых законодательных решений.

«Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – напомнил Владимир Путин.

Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что за последние пять лет газификация охватила 2150 населенных пунктов. «Таких показателей история российской газовой отрасли, да и мировой, просто не знает», – подчеркнул он.

По словам генерального директора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова, ежедневно к газовым сетям подключают до тысячи домов. Техническая возможность газификации уже обеспечена для 1,9 млн домовладений.

Во время телемоста газ поступил на пять котельных космодрома «Восточный» в Амурской области, в котельную школы и детского реабилитационного центра в селе Новый Дол Ульяновской области, а также в новый Дом культуры деревни Кильдишево в Чувашии. В дагестанском селе Ричаганих подключили первое домовладение – дом сестры участника специальной военной операции. В деревне Финеево Владимирской области газ подали в котельную фельдшерско-акушерского пункта, который обслуживает жителей пяти деревень.