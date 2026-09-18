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    «Карпатская восьмерка» Зеленского расыпалась на первом саммите
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    Украина разорвала договор с Белоруссией по оповещению о ядерных авариях
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    Путин сообщил о выделении 50 млрд рублей на субсидирование авиабилетов
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    26 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    23 комментария
    18 сентября 2026, 18:50 • Новости дня

    Нобелевский фонд сообщил об увеличении размера премии лауреатам

    Сумму Нобелевской премии увеличили до 1,2 млн долларов в каждой категории

    Нобелевский фонд сообщил об увеличении размера премии лауреатам
    @ Science Museum/PERD1/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сумма денежного вознаграждения для лауреатов Нобелевской премии в 2026 году составит 12 млн шведских крон (1,2 млн долларов) в каждой из номинаций.

    «Нобелевский фонд принял решение, что размер Нобелевской премии 2026 года составит 12 млн шведских крон в каждой категории», – приводит РИА «Новости» заявление Нобелевского фонда. Уточняется, что выплаты победителям увеличили на 1 млн шведских крон, что эквивалентно 100 тыс. долларов.

    За последние 15 лет финансовая составляющая награды неоднократно пересматривалась, в том числе в сторону уменьшения.

    Имена новых обладателей престижной премии станут известны в период с 5 по 12 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нобелевский фонд решил объявить лауреатов премий 2026 года с 5 по 12 октября.

    Норвежский нобелевский комитет сообщил о выдвижении 287 кандидатов на премию мира.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о превращении Нобелевской премии в политический инструментарий.

    17 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    При фальсификации событий в Буче украинский режим представлял погибших военных ВСУ мирными жителями. В число якобы убитых российскими войсками мирных жителей также включены люди, умершие от заболеваний. Такие выводы содержатся в представленном в среду председателем Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максимом Григорьевым докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Представленные в данном докладе факты являются однозначными и неподлежащими сомнению доказательствами фальсификации Украиной при поддержке западных стран событий в г. Буче в 2022 году», – отмечают авторы документа. Значительная часть приведенных в нем примеров построена на сопоставлении имен на мемориале в Буче с публикациями украинских СМИ и воспоминаниями родственников погибших.

    Основным механизмом фальсификации является представление Украиной военных потерь как гибели гражданского населения. В документе приводится сообщение с официального сайта Владимира Зеленского от 31 марта 2024 года: «На данный момент мемориал содержит 509 имен гражданских лиц, которых удалось идентифицировать». Между тем среди увековеченных на мемориале есть кадровые военнослужащие, бойцы территориальной обороны и другие участники боевых действий.

    Среди них – старший солдат подразделения «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Евгений Петраш, командир роты сил специальных операций «Азова» Андрей Васькевич, снайпер 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Цимбала и командир подразделения территориальной обороны Александр Благодатный с позывным «Мамонт».

    Украинский мемориал в Буче пытается выдать за гражданского и Фесюка Виталия Владимировича. Но в приведенных в докладе воспоминаниях его жены Елены Фесюк говорится, что Виталий служил в ВСУ и выполнял разведывательные задачи. «Он был разведчиком-корректировщиком. Считал технику, которая шла через Бучанский переезд, и передавал информацию в группе Telegram», – цитируют ее авторы доклада.

    Аналогичный пример – Виталий Кривенко, который на мемориале представлен как погибший мирный житель. Однако в действительности эта ложь опровергается словами его жены: «Мой муж был военным… Защищал Бучу и Ирпень, погиб в Буче на Киево-Мироцкой улице».

    Кроме того, киевские власти свозили в Бучу военнослужащих, смерть которых наступила в других регионах Украины. «Еще одним из методов фальсификации событий в Буче стала квалификация в качестве убитых в городе мирных граждан погибших в других населенных пунктах украинских военнослужащих», – отмечается в докладе.

    В частности, авторы называют старшего сержанта Игоря Кокодиняка, местом смерти которого указан Ворзель. Военнослужащие Владимир Логвиненко и Александр Евдокименко, согласно приведенным сведениям, погибли в боях около села Мощун, а старший сержант Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Руль – в Копылове.

    В этом же контексте упоминаются летчики Руслан Белоус и Роман Довгалюк. По данным доклада, они находились в самолете, сбитом при нанесении ударов по российским войскам около села Березовки. Украина их также представила на мемориале в Буче в качестве погибших мирных граждан.

    Еще одним способом искажения информации составители документа считают умолчание о боевых задачах, которые выполняли погибшие. Так, в качестве мирного жителя на мемориале в Буче указан Смирнов Сергей Юрьевич. «В действительности Смирнов являлся принимавшим участие в боевых действиях добровольцем территориальной обороны с позывным «Гап». Украинская пресса пишет о его участии в боях и о том, что он получил второе ранение в Ирпене», – говорится в докладе.

    Кроме того, украинские власти не гнушались и подменой причин смерти. Например, 68-летняя Галина Семенюк умерла от онкологического заболевания, однако ее имя также помещено на мемориале, который украинские власти представляют как памятник убитым гражданским лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об использовании властями Украины тел убитых экстремистов для создания масштабной фальсификации в Буче. Ранее дипломат назвала данную провокацию организованной по лекалам нацистской пропаганды спецоперацией британцев. Для сокрытия правды киевский режим намеренно отправляет очевидцев тех событий на фронт.

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    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах

    Tекст: Вера Басилая

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах, сообщил ЦИК Бурятии.

    В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

    «Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.

    Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

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    18 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»

    Комплекс противодействия БПЛА «Жнец» впервые представили на выставке в ЮАР

    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»
    @ William R. Lewis/Us Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» разработки холдинга «Росэл» (входит в Ростех) впервые представлены Россией в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР, сообщил директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский.

    Компоненты комплекса разработки холдинга «Росэл» впервые продемонстрированы в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026, передает ТАСС. Директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский сообщил, что изделия презентованы в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта».

    «Холдинг «Росэл» впервые в рамках выставки в Южной Африке представил компоненты комплекса противодействия БПЛА «Жнец». Комплекс включает в себя системы радиочастотного и радиолокационного обнаружения БПЛА, средства радиочастотного подавления», – рассказал Вольский. Он добавил, что управление осуществляется через программное обеспечение «Вектор-хаб», которое позволяет контролировать воздушную обстановку в различных режимах.

    Системы обнаружения представлены изделиями «Огонек» и «Ручеек». Первое анализирует радиоэфир от 250 МГц до 12 ГГц для поиска и идентификации дронов, а второе перехватывает видеопоток с камер FPV-беспилотников. Средства подавления включают модульные системы семейства «Серп», способные ставить заградительные помехи в десятках диапазонов.

    Особое внимание уделено мобильной защите от FPV-дронов. На выставке представлена система «Пресс-ВМ» на колесном шасси, актуальная для поддержки огневых групп и защиты конвоев. Комплекс базируется на пикапе с мощной силовой установкой и включает средства обнаружения и подавления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» представил программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец». В конце августа предприятие запустило производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для выявления малых беспилотников. Весной разработчики дополнили линейку систем защиты от дронов новым комплексом «СЕРП-FPV».

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    18 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle

    Песков заявил о планах внешнего управления активами Auchan и Nestle

    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о введении внешнего управления предприятиями иностранных компаний Auchan и Nestle на территории России.

    По словам Пескова, речь идет исключительно о передаче активов Auchan и Nestle в России под контроль государства, передает ТАСС.

    «Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось», – отметил представитель Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин передал активы торговой сети «Ашан» во временное управление.

    Руководство швейцарской корпорации Nestle приступило к изучению возможных вариантов дальнейшей работы.

    Министерство иностранных дел России ранее исключило возможность национализации имущества западных компаний.

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    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

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    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв газопровода украинским диверсантом в Кабардино-Балкарии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный украинскими спецслужбами мужчина собирался достать взрывчатку для уничтожения объекта инфраструктуры в Майском районе Кабардино-Балкарии, его задержали в этот момент, сообщили в ФСБ.

    Задержан подозреваемый 1986 года рождения, это уроженец Черниговской области УССР, он причастен к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Мужчина установил связь с кураторами из СБУ два года назад через Telegram. В 2025 году он проник на территорию России под видом участника гуманитарного обмена. Главной целью агента стал газопровод в Майском районе республики.

    Силовики взяли злоумышленника с поличным в момент извлечения самодельного взрывного устройства из тайника. Против него возбудили уголовные дела о подготовке к диверсии, незаконном обороте оружия и государственной измене. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

    По решению суда обвиняемого отправили под стражу. Мужчина полностью признал вину и сотрудничает со следствием.

    В конце прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили подрыв газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии.

    Осенью 2025 года спецслужбы задержали агента Киева за подготовку теракта на магистральном газопроводе в Подмосковье.

    В начале сентября 2026 года правоохранители арестовали жителя Крыма за планирование взрыва в военном госпитале Симферополя.

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    17 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на невыносимые цены на автомобильное топливо в стране, связав ситуацию с проблемами свободы судоходства.

    Французский лидер считает невыносимыми цены на топливо на автозаправках, передает ТАСС. Он сделал это заявление по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.

    «Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни», – написал французский лидер в соцсетях. Он добавил, что французы испытывают это на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми.

    По словам главы государства, власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению стабильных поставок нефти.

    Накануне Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Каждая десятая французская автозаправочная станция столкнулась с острой нехваткой горючего.

    Эксперт Игорь Юшков объяснил перебои изменением логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (9)
    18 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»

    Украина и семь стран Европы объединились в формат «Карпатская восьмерка»

    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской части Карпат прошел первый саммит государств и общин региона, на котором объявили о запуске нового формата сотрудничества из восьми стран.

    О запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка» (C8) сообщил глава киевского режима, передают «Вести».

    Объединение было создано на первом саммите государств, регионов и общин Карпатского региона, который прошел в украинской части Карпат.

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Также в работе объединения принимает участие Европейский союз. Инициатива направлена на развитие взаимодействия между странами-участницами.

    По словам инициатора, формат C8 должен углубить межгосударственное взаимодействие в сферах безопасности и энергетики. Кроме того, планируется расширение транспортно-логистических коридоров, развитие трансграничного экономического сотрудничества и обеспечение адресной поддержки местных общин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехали в Буковель для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы.

    Месяцем ранее представители сербского оппозиционного движения «Мы – сила народа» заявили о вреде контактов с нелегитимным главой киевского режима.

    Весной глава правительства Словакии выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

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    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    18 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Мерц объявил о конце трансатлантической дружбы EC и США

    Канцлер Германии Мерц констатировал завершение эпохи дружбы США и Евросоюза

    Мерц объявил о конце трансатлантической дружбы EC и США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эпоха безусловной трансатлантической дружбы между США и Евросоюзом, вероятно, завершилась, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение о завершении эпохи безусловной трансатлантической дружбы между Вашингтоном и Брюсселем, передает RT со ссылкой на Bloomberg. Соответствующее заявление политик сделал во время выступления в штаб-квартире своей партии в Берлине.

    «Эта эпоха безусловной трансатлантической дружбы, вероятно, закончилась на обозримое будущее», – подчеркнул Мерц.

    Глава немецкого правительства отметил, что политические взгляды Соединенных Штатов и их отношение к трансатлантическому альянсу претерпевают изменения. Примечательно, что эти слова прозвучали в день телефонного разговора канцлера с президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной канцлер Германии Фридрих Мерц перешел в прямую атаку на американского лидера.

    Президент США Дональд Трамп в ответ жестко раскритиковал работу немецкого политика.

    Накануне западные СМИ допустили скорую отставку главы правительства ФРГ на фоне падения рейтингов.

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    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    17 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго против западных стран
    Путин продлил действие продовольственного эмбарго против западных стран
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго против западных стран до конца 2028 года.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов. «Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер», – говорится в тексте указа.

    Продовольственное эмбарго действует в России с 2014 года. Оно было введено указом президента от 6 августа в отношении государств, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма.

    Первоначально ограничения распространялись на продукцию из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады.

    В августе 2015 года в перечень вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, присоединившиеся к антироссийским санкциям. С 1 января 2016 года продовольственное эмбарго распространили на Украину.

    В декабре 2020 года ограничения также были введены в отношении Великобритании после ее выхода из Евросоюза, а с сентября 2024 года – в отношении Новой Зеландии.

    В сентябре 2024 года президент продлил продовольственное эмбарго до конца 2026 года.

    Позже правительство включило в этот санкционный список Новую Зеландию.

    Летом текущего года Совет ЕС утвердил продление антироссийских ограничений до конца июля 2027 года.

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    18 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

    Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

    Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

    Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

    Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.

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