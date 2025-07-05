Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.22 комментария
В МВД напомнили об обязанности россиян в случае смены внешности
В МВД разъяснили правила замены паспорта при изменении внешности
Граждане России обязаны поменять внутренний паспорт при существенном изменении внешности после болезни или операции, пояснили в МВД России.
Замену внутреннего паспорта требуется осуществить при существенном изменении внешности, вызванном заболеванием или медицинским вмешательством, сообщается в официальном Telegram-канале Миграционной службы МВД.
В этих случаях документ необходимо заменить в течение 90 дней. Нарушение этого срока может привести к административной ответственности.
При этом для несовершеннолетних детей изменение внешности не становится основанием для обязательной замены заграничного паспорта до истечения срока его действия. Как отметили в МВД, даже если ребенок уже заметно отличается от фото в загранпаспорте, ответственность за это законом не предусмотрена. Законные представители не обязаны менять документ раньше срока, если изменился внешний вид ребенка.
Ранее в МВД напомнили, что в России вступил закон о введении уголовной ответственности за так называемое «дропперство».