Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.17 комментариев
Вступил в силу закон против «дропперства»
Закон о введении уголовной ответственности за так называемое «дропперство» вступил в силу 5 июля 2025 года, напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Теперь граждане, которые передают свои банковские карты, их данные или доступ к ним другим лицам с корыстной целью совершения противоправных операций, подпадают под угрозу уголовного преследования, указала Волк в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что получение денежного вознаграждения за такие действия также считается преступлением.
Волк рекомендовала не передавать банковские карты и реквизиты посторонним, не давать незнакомым использовать банковские приложения на своих устройствах, а также проявлять осторожность в случае поступления переводов от неизвестных лиц, особенно если они сопровождаются просьбами обналичить средства или их переадресовать.
В конце июня президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточил порядок открытия банковских счетов для несовершеннолетних граждан в России.