Вступил в силу закон против «дропперства»

Tекст: Алексей Дегтярев

Теперь граждане, которые передают свои банковские карты, их данные или доступ к ним другим лицам с корыстной целью совершения противоправных операций, подпадают под угрозу уголовного преследования, указала Волк в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что получение денежного вознаграждения за такие действия также считается преступлением.

Волк рекомендовала не передавать банковские карты и реквизиты посторонним, не давать незнакомым использовать банковские приложения на своих устройствах, а также проявлять осторожность в случае поступления переводов от неизвестных лиц, особенно если они сопровождаются просьбами обналичить средства или их переадресовать.

В конце июня президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточил порядок открытия банковских счетов для несовершеннолетних граждан в России.