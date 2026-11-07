Сняты ограничения движения на трассе М-5 в Челябинской области

Росавтодор: На челябинском участке трассы М-5 сняли ограничения из-за непогоды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госавтоинспекция начала пропускать тяжелые грузовики колоннами на участке трассы М-5 от границы с Башкирией до Миасса, где накануне прошел снежный шторм. Такой режим введен из-за скопления автомобилей, которые были вынуждены остановиться за время действия ограничений, пишет URA.RU.

«В связи с нормализацией дорожной обстановки временные ограничения движения для автобусов и маршрутных такси сняты с 11:30 субботы, 7 ноября. Идет обработка дороги противогололедными материалами», – сообщили в пресс-службе Росавтодора. Изначально предполагалось, что запрет на проезд будет действовать до 15:00.

Кроме того, в Курганской области полностью восстановили электроснабжение после сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду. По данным регионального управления МЧС, непогода оставила без света более 13,5 тыс. жителей в 37 населенных пунктах семи муниципальных образований. Аварийные отключения затронули 5804 жилых дома, в том числе 29 многоквартирных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сильный ветер и снегопад привели к нарушению электроснабжения в девяти муниципальных образованиях Свердловской области.

Ранее в Челябинской области перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» для пассажирского и грузового транспорта из-за сильного снегопада и гололедицы.

Также сложные погодные условия вынудили ввести временные ограничения для пассажирского и грузового транспорта на участке федеральной дороги М-5 «Урал» в Оренбургской области.