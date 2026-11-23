Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Детский писатель Усачев предложил платить детям за чтение книг
Писатель Андрей Усачев назвал вознаграждение способом приучить детей к чтению
Детский писатель Андрей Усачев заявил, что привлечь внимание ребенка к литературе можно с помощью разрешения не ложиться спать, денежного вознаграждения или просмотра экранизаций произведений.
Родители могут разрешить ребенку не ложиться спать, пока он читает, или платить ему за прочитанные книги, передает ТАСС.
«Прочтешь книгу, получишь 3 рублей. Ну не 3, там не важно, это в зависимости от благосостояния семьи. Иногда это работает. А иногда – ни за какие деньги», – сказал Усачев.
Подтолкнуть детей к чтению могут экранизации или спектакли. Писатель пояснил, что после хорошего фильма или мюзикла ребенок часто сам хочет ознакомиться с оригинальным произведением.
По словам Усачева, просмотр коротких роликов в соцсетях не требует усилий, поэтому у детей периодически нужно забирать телефон, чтобы они учились мыслить самостоятельно, а не потребляли чужие эмоции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее среднее время чтения книг среди граждан России оценили в десять минут в день.
Также российские родители назвали сказки Агнии Барто и Корнея Чуковского подходящими для воспитания детей.
Кроме того, читатели массово раскупили произведения детского писателя Григория Остера.