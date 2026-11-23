Писатель Андрей Усачев назвал вознаграждение способом приучить детей к чтению

Tекст: Дмитрий Зубарев

Родители могут разрешить ребенку не ложиться спать, пока он читает, или платить ему за прочитанные книги, передает ТАСС.

«Прочтешь книгу, получишь 3 рублей. Ну не 3, там не важно, это в зависимости от благосостояния семьи. Иногда это работает. А иногда – ни за какие деньги», – сказал Усачев.

Подтолкнуть детей к чтению могут экранизации или спектакли. Писатель пояснил, что после хорошего фильма или мюзикла ребенок часто сам хочет ознакомиться с оригинальным произведением.

По словам Усачева, просмотр коротких роликов в соцсетях не требует усилий, поэтому у детей периодически нужно забирать телефон, чтобы они учились мыслить самостоятельно, а не потребляли чужие эмоции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее среднее время чтения книг среди граждан России оценили в десять минут в день.

Также российские родители назвали сказки Агнии Барто и Корнея Чуковского подходящими для воспитания детей.

Кроме того, читатели массово раскупили произведения детского писателя Григория Остера.