Спрос на книги Григория Остера в России резко вырос на фоне проверки СК

Онлайн-продажи книг Григория Остера выросли почти в 40 раз

Tекст: Мария Иванова

Продажи книг Григория Остера за последнюю неделю выросли в шесть раз в розничных магазинах и почти в 40 раз в интернете, передает РИА «Новости».

В пресс-службе сети «Читай-город» отметили значительный рост поисковых запросов по теме на сайте.

«По данным федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», на фоне новостей о Григории Остере и его книге «Вредные советы» спрос на книги автора резко вырос и продолжает увеличиваться: за последнюю неделю продажи выросли в 7,6 раза к предыдущей неделе, в том числе в офлайне – в 6 раз, а в онлайне – почти в 40 раз; за последние несколько дней речь идёт о сотнях проданных экземпляров», – говорится в сообщении компании.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить произведения автора на наличие сомнительных педагогических установок. При этом в издательстве АСТ заявили об отсутствии официальных запросов от ведомства и прокуратуры. Там напомнили, что обеспокоенность творчеством писателя уже звучала в 2024 году, однако тогда ситуация не получила развития.

Количество поисковых запросов, связанных с писателем, на сайте сети увеличилось в десять раз. Безусловным лидером продаж стали различные издания знаменитых «Вредных советов». Григорий Остер, родившийся в 1947 году, является автором десятков популярных произведений, многие из которых легли в основу классических советских мультфильмов, таких как «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить цикл стихотворений Григория Остера «Вредные советы».

епутат Госдумы Ольга Германова предложила уехавшему в Латвию писателю добровольно сдать российские государственные награды.

Продажи произведений этого автора на платформе Wildberries увеличились почти на 500%.