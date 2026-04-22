Депутат Германова предложила уехавшему писателю Остеру сдать российские награды
Детскому писателю Григорию Остеру, переехавшему в Латвию после начала спецоперации, следует добровольно отказаться от всех полученных в России государственных наград, заявила член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.
Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова выразила мнение о необходимости лишения писателя регалий, передает РИА «Новости». Парламентарий подчеркнула, что литератор допускал антироссийские высказывания и поддержал запрет русскоязычных постановок в латвийском кукольном театре.
«Вот в настоящее время он кто? Он предатель. Он предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее тому подобное. Сдайте все медали, потому что раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране», – заявила Германова.
Григорий Остер является заслуженным деятелем искусств и лауреатом Государственной премии. В его творческом багаже десятки произведений, многие из которых легли в основу известных советских мультфильмов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить цикл стихотворений Григория Остера «Вредные советы» на наличие сомнительных педагогических установок. Издательство АСТ заявило об отсутствии официальных запросов от правоохранительных органов по поводу этой книги.
Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил лишать государственных званий оскорбляющих Россию артистов.