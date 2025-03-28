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Начался захват Ближних пещер Киево-Печерской Лавры
СПЖ сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры сотрудниками полиции
В Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской Лавры с участием полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь, сообщили в Союзе православных журналистов.
Захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры начался в Киеве, передает Союз православных журналистов. Сотрудник заповедника, вооруженный болгаркой, вместе с сотрудниками полиции проник в закрытое помещение монастыря.
Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, заявил, что полиция прибыла на территорию Лавры вместе с представителями заповедника. Адвокат отметил, что сотрудники правоохранительных органов уже проникли в помещение, ведущее в Ближние пещеры, где хранятся мощи святых.
Союз православных журналистов сообщил, что правонарушители уже находятся внутри закрытого помещения, и призвал молиться за Лавру и ее обитателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство культуры Украины создало комиссию для проверки сохранности мощей в Киево-Печерской лавре, которую украинские власти частично отобрали у канонической Украинской православной церкви. Сообщалось, что мощи святых в Киево-Печерской лавре могут быть вывезены за границу после проверки их сохранности Министерством культуры Украины.