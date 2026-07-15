Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Марочко: Киев перебрасывает мобилизованных и опытных солдат к Славянску
Украинское командование усиливает военную группировку в районе Славянска и Краматорска, направляя туда как хорошо подготовленных бойцов, так и насильно мобилизованных, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинское командование направляет и в Славянск, и в Краматорск довольно-таки большой контингент. Правда разношерстный», – пояснил Марочко ТАСС.
Он отметил, что в подразделениях есть как и хорошо обученные и подготовленные украинские боевики, так и насильно мобилизованные.
Марочко добавил, что интенсивное наращивание украинской группировки на этом участке фронта началось на прошлой неделе. Эта тенденция сохраняется и в настоящее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Константиновки открыло российским войскам путь на Славянск и Краматорск. В начале июля Марочко фиксировал рост еженедельных потерь украинской армии до 10 тыс. человек.
Месяцем ранее военный эксперт рассказал о недовольстве солдат ВСУ совместным размещением неподготовленных призывников и боевиков националистических батальонов.