Tекст: Алексей Дегтярёв

«Украинское командование направляет и в Славянск, и в Краматорск довольно-таки большой контингент. Правда разношерстный», – пояснил Марочко ТАСС.

Он отметил, что в подразделениях есть как и хорошо обученные и подготовленные украинские боевики, так и насильно мобилизованные.

Марочко добавил, что интенсивное наращивание украинской группировки на этом участке фронта началось на прошлой неделе. Эта тенденция сохраняется и в настоящее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Константиновки открыло российским войскам путь на Славянск и Краматорск. В начале июля Марочко фиксировал рост еженедельных потерь украинской армии до 10 тыс. человек.

Месяцем ранее военный эксперт рассказал о недовольстве солдат ВСУ совместным размещением неподготовленных призывников и боевиков националистических батальонов.