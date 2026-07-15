У побережья Камчатки произошли два землетрясения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7 произошли в Тихом океане у восточного побережья полуострова, указал и в филиале, передает РИА «Новости».

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 210 километров. Глубина: 64,6 километров. Магнитуда: 6,0», – пояснили там.

Спустя шесть минут специалисты исследовательского центра зафиксировали еще один подземный толчок. Второе землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 206 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 72 километра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне ученые зафиксировали повышение уровня сейсмической активности в Камчатском крае.

В том же месяце у побережья полуострова произошли подземные толчки магнитудой 6,0.

В марте сейсмологи зарегистрировали в Тихом океане землетрясение магнитудой 6,5.