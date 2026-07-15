Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
В результате ударов украинских дронов по населенным пунктам Белгородской области ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя, сообщили в региональном оперативном штабе.
оперативном штабе.
В городе Грайворон сдетонировал FPV-дрон, из-за чего мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения, указал оперштаб в Max.
Пострадавшим оперативно оказали первую помощь в Грайворонской центральной районной больнице. После стабилизации состояния пациентов перевели для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода.
Утром атака повторилась в селе Никольское Белгородского округа, где беспилотник ударил по частному жилому дому. Находившийся там мужчина получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки.
Бригада скорой помощи доставила его в ту же больницу в Белгороде. В поврежденном доме выбиты стекла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июля украинские беспилотники ранили пятерых мирных жителей в Белгородской области. В середине июня два человека получили осколочные ранения при ударе дрона по автомобилю в Грайворонском округе.
В начале прошлого месяца оперативный штаб региона сообщил о троих пострадавших от атак вражеских аппаратов.