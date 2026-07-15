При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

оперативном штабе.

В городе Грайворон сдетонировал FPV-дрон, из-за чего мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения, указал оперштаб в Max.

Пострадавшим оперативно оказали первую помощь в Грайворонской центральной районной больнице. После стабилизации состояния пациентов перевели для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода.

Утром атака повторилась в селе Никольское Белгородского округа, где беспилотник ударил по частному жилому дому. Находившийся там мужчина получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки.

Бригада скорой помощи доставила его в ту же больницу в Белгороде. В поврежденном доме выбиты стекла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июля украинские беспилотники ранили пятерых мирных жителей в Белгородской области. В середине июня два человека получили осколочные ранения при ударе дрона по автомобилю в Грайворонском округе.

В начале прошлого месяца оперативный штаб региона сообщил о троих пострадавших от атак вражеских аппаратов.