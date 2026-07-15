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Минпромторг назвал главную задачу российской легкой промышленности
Минпромторг сообщил о планах развития легкой промышленности до 2036 года
Обеспечение устойчивого развития легкой промышленности и повышение ее конкурентоспособности являются важнейшими задачами для отрасли, рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов.
Главной целью для отечественного производства одежды и текстиля является обеспечение устойчивого роста, передают РИА «Новости». Достижение этих показателей зависит от совместных усилий государства и бизнеса.
«Перспективы отрасли напрямую связаны с реализацией новой стратегии развития легкой промышленности до 2030 года с горизонтом планирования до 2036 года. Перед нами стоит важная задача - обеспечить устойчивое развитие отрасли, повысить ее конкурентоспособность», – заявил заместитель главы Минпромторга Иван Куликов.
Чиновник подчеркнул необходимость выработки единой позиции по приоритетным направлениям работы. Сторонам предстоит определить конкретные механизмы господдержки и целевые ориентиры. Ранее руководитель министерства Антон Алиханов сообщил, что утверждение профильного документа ожидается до конца текущего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг предложил маркетплейсам приоритетную выдачу отечественной продукции.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов пообещал закрепить меры поддержки отрасли в новой стратегии развития.