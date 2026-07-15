Захарова сравнила коалицию желающих с озверевшим обществом из Содома и Гоморры

Tекст: Вера Басилая

Мария Захарова назвала западную «коалицию желающих» по Украине по степени озверения и расчеловечивания аналогом библейских Содома и Гоморры, передает радио Sputnik.

«Диковатое название – «коалиция желающих». Желающих чего? Что же мне это напоминает? Мне это напоминает Содом и Гоморру. Содом и Гоморра – это расчеловечивание, жители города буквально озверели», – отметила Захарова.

Дипломат пояснила, что под «коалицией желающих» видит обезумевшее, агрессивно настроенное сообщество, которое ставит собственные страстные устремления превыше всего и тем самым воспроизводит ветхозаветный сюжет. По ее словам, это не стремление к миру и безопасности, а культ самого желания, вытеснивший цели прекращения боевых действий и достижения благополучия.

Захарова напомнила библейский фрагмент, где жители греховных городов, сохраняя человеческий облик, фактически утратили человеческое начало и превратились в «озверевшую толпу». Она подчеркнула, что в сюжете Содома и Гоморры каждый пришедший воспринимался как потенциальная жертва, над которой толпа стремилась совершить насилие, и увидела в этом прямую параллель с нынешней ситуацией.

По словам представителя МИД, и древняя история, и происходящее сегодня говорят об обезумевших сообществах, видящих в каждом новом человеке лишь объект для жертвы. При этом Захарова подчеркнула, что на протяжении последних 25 лет Россия, по ее оценке, была открыта для диалога, не демонстрировала скрытой враждебности и не подавала поводов считать, что за словами Москвы стоит «камень в кулаке», однако страстное стремление оппонентов реализовать свою внутреннюю стихию, по ее мнению, взяло верх.

Ранее польский премьер Дональд Туск сообщил о первых учениях «коалиции желающих» по Украине с участием французских и британских войск в Польше в сентябре.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.