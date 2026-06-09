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ЕК предложила запретить импорт российской трески
Еврокомиссия выступила с инициативой ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».
«Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», – заявила глава Еврокомиссии, представляя проект 21-го пакета санкций против России.
Кроме того, новые ограничения затронут экспорт товаров и технологий, необходимых российской оборонной промышленности. Планируется расширить перечень металлов и сплавов, поставки которых будут ограничены. Торговые меры в отношении Белоруссии также синхронизируют с новыми антироссийскими санкциями.
В конце мая фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.
В рамках новых мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции 31 российским банком.
Европейские дипломаты обсудят дополнительный «мини-пакет» персональных ограничений на встрече 15 июня.