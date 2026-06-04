Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские дипломаты обсудят новые меры на предстоящем заседании, передает РИА «Новости». Журналисты издания Politico ссылаются на высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом закрытых консультаций.

«Мини-пакет» санкций, по словам двух чиновников ЕС, будет принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 июня», – сказано в опубликованной статье.

Параллельно продолжается разработка 21-го пакета ограничений, который будет иметь более широкий секторальный охват. Ожидается, что этот масштабный документ утвердят позднее летом.

Российские власти неоднократно подчеркивали способность экономики уверенно справляться с внешним давлением. В Москве отмечают неготовность западных политиков признать провал санкционной политики, неэффективность которой все чаще обсуждают за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила направить новые ограничения против российского военно-промышленного комплекса.

Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этих мер до первого июля.