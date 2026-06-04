Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Politico сообщило о планах Евросоюза ввести новые антироссийские санкции
Евросоюз планирует принять «мини-пакет» санкций против отдельных лиц 15 июня, когда состоится встреча глав МИД блока, пишет издание Politico со ссылкой на еврочиновников.
Европейские дипломаты обсудят новые меры на предстоящем заседании, передает РИА «Новости». Журналисты издания Politico ссылаются на высокопоставленных чиновников, знакомых с ходом закрытых консультаций.
«Мини-пакет» санкций, по словам двух чиновников ЕС, будет принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 июня», – сказано в опубликованной статье.
Параллельно продолжается разработка 21-го пакета ограничений, который будет иметь более широкий секторальный охват. Ожидается, что этот масштабный документ утвердят позднее летом.
Российские власти неоднократно подчеркивали способность экономики уверенно справляться с внешним давлением. В Москве отмечают неготовность западных политиков признать провал санкционной политики, неэффективность которой все чаще обсуждают за рубежом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила направить новые ограничения против российского военно-промышленного комплекса.
Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этих мер до первого июля.