Франция выбыла из тройки поставщиков вина из ЕС в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

По данным Евростата, в январе 2026 года российские компании импортировали французского вина на сумму 2,2 млн евро – почти в 2,3 раза меньше по сравнению с декабрем 2025 года, когда закупки составили 5 млн евро. Этот показатель стал минимальным за последние семь месяцев, передает РИА «Новости».

Теперь Франция занимает лишь шестое место среди экспортеров вина из Евросоюза в Россию, ее доля составила 6,4% от всех поставок. Лидером остается Италия, на которую приходится 37,5% импорта. В пятерку крупнейших также вошли Латвия с 18,6%, Польша с 15,2%, Португалия с 7,6% и Испания с 6,7%.

В целом импорт вина из стран Евросоюза в Россию в январе также снизился и составил 33,9 млн евро против 41,6 млн евро месяцем ранее. Это минимальный уровень закупок за последние десять месяцев.

Ранее сообщалось, что французский экспорт вина из на российский рынок в прошлом году вырос в пять раз, что позволило ей занять место Испании.

До этого сообщалось, что Франция и Польша по итогам 2025 года достигли многолетних максимумов по поставкам вина в Россию.