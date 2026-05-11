В Венгрии заявили о планах пересмотреть договор по АЭС «Пакш-2»

Tекст: Елизавета Шишкова

Будапешт планирует изменить условия возведения атомной электростанции по проекту Росатома, передает ТАСС. Выдвинутый премьер-министром Петером Мадьяром кандидат на пост главы Минэкономики Иштван Капитань обозначил это приоритетной задачей. «Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС «Пакш-2», – заявил политик.

Потенциальный министр пояснил, что контракты носят закрытый характер, поэтому новое руководство приступит к их изучению в ближайшее время. Победившая на апрельских выборах партия «Тиса» выступает за постепенный отказ от российских энергоносителей и считает стоимость станции сильно завышенной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о намерении пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил готовность к открытому диалогу с венгерскими партнерами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал долгое возведение станции серьезным провалом властей страны.