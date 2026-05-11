Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Выпускник Московской духовной академии избран патриархом Грузии
Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский 57-летний Шио (Муджири), выпускник Московской духовной академии, избран 11 мая новым патриархом Грузии, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Муджири получил 22 голоса членов Синода из 39.
Другие кандидаты, митрополитиы Иов и Григол, получили соответственно девять и семь голосов, один признан недействительным.
Выборы прошли в связи с кончиной в марте патриарха Илии Второго.
Сам избранный патриарх сказал, что интронизация пройдет 12 мая, в день памяти Святого апостола Андрея Первозванного.