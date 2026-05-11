Выпускник Московской духовной академии избран патриархом Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Муджири получил 22 голоса членов Синода из 39.

Другие кандидаты, митрополитиы Иов и Григол, получили соответственно девять и семь голосов, один признан недействительным.

Выборы прошли в связи с кончиной в марте патриарха Илии Второго.

Сам избранный патриарх сказал, что интронизация пройдет 12 мая, в день памяти Святого апостола Андрея Первозванного.