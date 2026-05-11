Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
Генсек ООН призвал восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник обратился с призывом к восстановлению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
По его словам, важно вернуть права и свободы на море, передает РИА «Новости».
«Права и свободы судоходства должны быть восстановлены. Ормузский пролив должен быть вновь полностью открыт для безопасного судоходства», – сказал он на брифинге.
Ранее Иран потребовал от США безопасности в Ормузском проливе и разморозки активов.
В начале мая грузовое судно CGM San Antonio подверглось ракетной атаке в районе Ормузского пролива.
Накануне МИД Южной Кореи подтвердил атаку на судно в Ормузском проливе.