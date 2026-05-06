CBS: Грузовое судно CGM San Antonio атаковано на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грузовое судно CGM San Antonio подверглось атаке на Ближнем Востоке, есть раненые среди членов экипажа, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS и американских официальных лиц. Инцидент произошёл во вторник вечером в районе Ормузского пролива, когда по судну, принадлежащему французской компании, была выпущена ракета с суши. По словам источников CBS, несколько членов экипажа, преимущественно граждане Филиппин, получили травмы.

В тот же вечер управление морских торговых операций Британии (UKMTO) также сообщило о попадании снаряда в грузовое судно в Ормузском проливе, однако название судна тогда не раскрывалось. По данным CBS, в полдень CGM San Antonio находилось недалеко от побережья Дубая, однако дальнейший маршрут судна установить не удалось.

Операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не предусматривает обязательного сопровождения коммерческих судов военными кораблями.

Американские военные вертолеты в рамках новой операции защиты судоходства уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе.