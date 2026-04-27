Снежная стихия накрыла Москву на исходе апреля

Летом в Москве «запахнет» к 4 мая, днем столбики термометров будут стремиться к отметке +20, сообщили в «Фобосе» (фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

Ситуация привела к двукратному увеличению стоимости такси в некоторых районах. В частности, поездка в центр из Юго-Западного и Таганского районов, а также от ВДНХ и Коммунарки обходилась пассажирам значительно дороже обычного (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)

Операторы временно отключили возможность аренды электросамокатов и велосипедов до улучшения погодных условий. В каршеринге ограничен доступ к аренде автомобилей с летней резиной (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)

Предупреждения Гидрометцентра о непогоде действуют и в других регионах Центрального федерального округа, а также в Поволжье и на Урале (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

Кроме движения пригородных поездов и трамваев непогода сказалась на дальнем сообщении. Сообщалось о задержке поездов из Владикавказа, Белгорода, Саратова, Пензы, Воронежа и Дербента (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил, что в ряде округов из-за непогоды и сильного ветра произошли временные отключения электричества. Аварийные и коммунальные службы перевели на усиленный режим, идут восстановительные работы. Самыми «сложными» округами он назвал Раменский, Домодедово, Дмитровский и Чехов – туда направили по пять дополнительных бригад (фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

На нескольких железнодорожных перегонах ветер и падения деревьев привели к повреждению контактной сети, заблокировав проезд пригородных электричек. На Савеловском и Казанском направлениях полностью приостановили движение составов в сторону столицы. На аварийных участках работают бригады энергетиков (фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»)

В понедельник в регионе также фиксируется шквалистый ветер с порывами до 25 м/сек и идут интенсивные осадки в виде мокрого снега. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого, сообщил Гидрометцентр (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)

Столичный департамент транспорта предупредил, что мокрый снег в Москве может сохраниться до вечера вторника. Ведомство призвало автомобилистов, уже сменивших зимнюю резину на летнюю, передвигаться на городском транспорте (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)

Людей попросили воздержаться от пребывания на улице, а также быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

Сильный ветер и обильный снегопад обрушились на Московский регион в ночь на понедельник. Стихия уже повалила полсотни деревьев, повредила автомобили. Сообщается о задержке рейсов во Внуково и Жуковском (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)

