  • Новость часаРоссийская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
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    Мигранты вернули Европу к идее концлагерей
    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию
    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за недофинансирования ведомства
    «Сильная Армения» Карапетяна потребует пересмотра итогов выборов в Армении
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    Предметный план панорамы обороны Севастополя частично сохранился после атаки ВСУ
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    6 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    11 июня 2026, 17:59 • Новости дня

    В Петербурге эвакуировано 12 медучреждений после писем с угрозами

    В Петербурге эвакуировали 12 медучреждений после писем с угрозами минирования

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациентов и персонал 12 лечебных заведений Петербурга экстренно вывели на улицу из-за поступивших по электронной почте сообщений об угрозе взрыва, сообщили городские СМИ.

    Масштабная эвакуация медицинских учреждений затронула сразу семь районов Петербурга. Письма с экстремистскими высказываниями и предупреждениями о заложенных бомбах пришли на электронные адреса 12 организаций здравоохранения, сообщает 78.ru.

    «Как минимум 12 поликлиник в семи районах Петербурга эвакуировали за последние несколько часов. В медучреждения поступают сообщения о минировании», – говорится в публикации. В списке оказались поликлиники, женская консультация и инфекционная больница.

    Тревога затронула Петродворцовый, Выборгский, Центральный, Приморский, Невский, Адмиралтейский и Колпинский районы города. На данный момент реальных опасных предметов не обнаружено. Территории больниц сейчас патрулируют силовики и сотрудники Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года из-за анонимного звонка о минировании экстренные службы эвакуировали московскую «ВТБ Арену». Ранее правоохранители закрыли для посетителей четыре известных музея Петербурга ради поиска опасных предметов. До этого из-за угрозы безопасности проверку помещений провели в Государственном Эрмитаже.

    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

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    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 22:05 • Новости дня
    В США начаты испытания обращающего старение вспять препарата

    Business Insider: Врачи впервые ввели пациенту отменяющий старение клеток препарат

    В США начаты испытания обращающего старение вспять препарата
    @ Jan Tepass/Imagebroker/Global Look Press

    Американская биотехнологическая компания Life Biosciences объявила о введении первому пациенту экспериментального препарата, основанного на технологии клеточного перепрограммирования. Разработчики считают, что этот подход способен обратить возрастные изменения в клетках, чтобы продлевать людям жизнь.

    Инъекция была сделана пациенту с глаукомой в рамках первого клинического исследования на людях. В течение следующих шести месяцев ученые будут оценивать эффективность терапии и внимательно следить за ее безопасностью, пишет Business Insider.

    По словам генерального директора Life Biosciences Джерри Маклафлина, речь может идти о потенциально революционном шаге не только для науки о старении, но и для медицины в целом. «Мы рассматриваем возможность восстановления функций организма и обращения болезней вспять на фундаментальном биологическом уровне», – отметил он.

    Технология клеточного перепрограммирования основана на открытии японского ученого Синъи Яманаки, который в 2007 году показал, что зрелые клетки можно вернуть в более молодое состояние с помощью набора специальных белков, получивших название «факторы Яманаки». Позже эта работа была удостоена Нобелевской премии.

    Современные исследования направлены на так называемое частичное перепрограммирование. Его цель – не превращать клетки полностью в стволовые, а лишь омолаживать их, сохраняя при этом их функции и специализацию. Интерес к технологии стремительно растет. В проекты, связанные с клеточным перепрограммированием, инвестируют крупные фармацевтические компании и известные предприниматели, включая владельцев Amazon Джеффа Безоса и Open AI Сэма Альтмана.

    В испытании планируется участие около 20 пациентов с глаукомой или неартериитической передней ишемической оптической нейропатией – одной из распространенных причин внезапной потери зрения. Для первого этапа была выбрана именно офтальмология. Глаз считается относительно изолированным органом, что позволяет снизить риск возможных побочных эффектов и безопаснее протестировать новую технологию.

    Если технология подтвердит свою эффективность, в будущем она может использоваться не только для лечения заболеваний глаз. Исследователи рассматривают возможность применения клеточного перепрограммирования для восстановления мышечной ткани, печени, нервной системы и других органов.

    Однако эксперты предупреждают, что метод связан с серьезными рисками. Главная проблема – вероятность развития онкологических заболеваний. В экспериментах на животных некоторые варианты клеточного перепрограммирования приводили к образованию опухолей.

    Чтобы минимизировать эту опасность, Life Biosciences использует только три из четырех факторов Яманаки, исключив тот, который наиболее тесно связан с развитием рака. Кроме того, действие терапии контролируется с помощью антибиотика доксициклина: если возникнут проблемы с безопасностью, прием препарата можно прекратить, остановив процесс перепрограммирования клеток.

    Несмотря на высокий уровень осторожности среди ученых, многие исследователи считают клеточное перепрограммирование одной из самых перспективных технологий в области продления здоровой жизни. Специалисты отмечают, что в случае успеха такие методы могут оказать значительно более сильное влияние на процессы старения, чем существующие добавки или препараты, используемые сегодня для поддержания здоровья.

    Вместе с тем до возможного появления подобных лекарств на рынке еще далеко: даже при успешных результатах первых испытаний путь к одобрению и широкому применению может занять более десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о запуске в России нового направления исследований по биологии старения. Российские ученые планируют получить первые результаты разработок по замедлению старения к 2027 году. Китайский стартап Lonvi Biosciences приступил к тестированию препарата для продления жизни до ста пятидесяти лет.

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    11 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    ЛДПР предложила оценивать работу руководства медучреждений через «Госуслуги»

    ЛДПР предложила оценивать работу медучреждений через «Госуслуги»

    Tекст: Вера Басилая

    ЛДПР предлагает внедрить систему электронного голосования пациентов через портал «Госуслуги», чтобы каждый человек после приёма мог оценить качество оказанной помощи, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

    По словам Слуцкого, результаты данной оценки со стороны пациентов будут влиять на понижение зарплат главврачей российских поликлиник и больниц, а также учитываться при подведении итогов эффективности деятельности региональных министров здравоохранения.

    «Сегодня мнение пациентов в России ни на что не влияет и не становится основанием для масштабных изменений. Мы считаем это неправильным», – заявил Слуцкий.

    Если люди неделями не могут записаться к врачу или сталкиваются с равнодушием, эти сигналы должны влиять на оценку работы чиновников отрасли, подчеркнул лидер ЛДПР.

    Во избежание злоупотреблений потребуется обязательная верификация личности голосующего и запрет на повторное голосование за одно посещение. При этом медицинские работники получат право на апелляцию в случае несогласия с оценкой. Механизмы повышения качества помощи обсудят на Всероссийском форуме пациентов 19 июня.

    По данным Всероссийского союза пациентов, в 2025 году лишь половина россиян осталась довольна качеством медицины. Около 69,5% граждан жаловались на нехватку специалистов, 67,6% ожидали приема более двух недель, а 57,6% не могли найти льготные препараты. Существующих механизмов сбора данных недостаточно для исправления ситуации.

    В прошлом году президент России Владимир Путин призвал оценивать работу системы здравоохранения по мнению граждан.

    В апреле текущего года Путин поручил проанализировать причины низкой удовлетворенности медицинской помощью в ряде регионов.

    Также Путин потребовал улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг.

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    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

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    10 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вражеской атаки на на Музей обороны Севастополя удалось спасти три уцелевшие части панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщили в музее.

    После атаки противника на Музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо, передает РИА «Новости». В пресс-службе заповедника поделились первыми результатами спасательной операции. «Из здания уже эвакуированы три фрагмента поврежденного огнем полотна», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время пожарные расчеты завершают тушение огня. Специалисты проводят тщательную проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Операция по поиску и перемещению оставшихся элементов картины продолжается.

    Дальнейшую судьбу произведения искусства определят профильные эксперты. Им предстоит оценить общее состояние холста и принять решение о целесообразности его реставрации.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    10 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Посол России вернулся в Ереван после консультаций в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатического представительства РФ в Армении Сергей Копыркин вернулся в Ереван после консультаций в Москве.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили возвращение руководителя дипмиссии, сообщает ТАСС. «После консультаций в Москве посол вернулся в Ереван и приступил к работе, будет проводить прием по случаю Дня России», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая МИД России вызвал Сергея Копыркина в Москву для консультаций из-за сближения Армении с Евросоюзом.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»

    МИД подтвердил проведение конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии

    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке.

    «Уникальный конкурс «Интервидение» в 2026 пройдет в Саудовской Аравии», – подчеркнули представители министерства, передает РИА «Новости».

    В МИД также уточнили порядок отбора конкурсантов. Процесс выбора участников будет проходить в строгом соответствии с установленным регламентом.

    В начале июня заместитель министра иностранных дел Александр Панкин подтвердил планы по проведению мероприятия за рубежом.

    Ранее специальный представитель президента России Михаил Швыдкой сообщил об отсутствии препятствий для реализации этого проекта.

    Финал прошлого музыкального конкурса в Москве собрал рекордную аудиторию из 4 млрд зрителей.

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    11 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    РЖД: В новых вагонах СВ будет душ и удлиненные полки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские железные дороги сообщили, что готовят к выпуску обновленные спальные составы увеличенного габарита, где пассажирам предложат двухметровые полки и просторные персональные душевые кабины.

    Вместимость будущего вагона СВ габарита Т вырастет на 11% по сравнению со стандартными аналогами. Создание перспективной модели ведется совместно со специалистами Трансмашхолдинга, сообщили ТАСС в РЖД.

    «Вагон габарита Т является новым продуктом линейки инновационных вагонов, разрабатываемых совместно с ТМХ. Его основные отличия от стандартных СВ: длина вагона больше на 73 см, ширина – на 28 см, вместимость увеличена на 11%, спальные места длиной два метра (на 16 см длиннее стандартных)», – рассказали в пресс-службе.

    Внутри проектировщики предусмотрели наличие отдельной душевой. Пассажиры также получат больше пространства для хранения личных вещей и удобные индивидуальные подлокотники.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме посетителям представили четыре концепции интерьера новинки. В холдинге отметили, что большинство участников голосования выбрали оформление в темно-синих тонах, этот вариант поддержали 45% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заинтересовался новыми железнодорожными вагонами увеличенного габарита.

    Позже холдинг представил купейные вагоны габарита Т с душевыми кабинами. А заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников анонсировал выпуск вместительных плацкартов с длинными полками.

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    11 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Эстонские военные вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Таллин продолжает наращивать оборонительные сооружения на границе с Россией, создавая противотанковые рвы и устанавливая специальные заграждения для предотвращения потенциальных угроз.

    Вооруженные силы Эстонии за два месяца обустроили 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, передает РИА «Новости».

    Местами новые защитные линии усилены бетонными конструкциями, известными как «зубы дракона».

    «За два месяца на юго-восточной границе Эстонии с Россией вырыли десять километров противотанковых рвов», – сообщает эстонская газета Postimees. По информации издания, укрепления появились в районе волости Сетомаа. Таллин не планирует ограничиваться одной линией обороны и готов при необходимости возвести дополнительные рубежи.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Североатлантический альянс объясняет эти действия необходимостью сдерживания, однако российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.

    Протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом между государствами до сих пор нет юридически оформленного рубежа. Подписанные в 2014 году договоры о границе и разграничении морских пространств так и не были ратифицированы парламентами обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля эстонские вооруженные силы приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией. Месяцем позже правительство республики выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    В конце мая ФСБ зафиксировала попытки Таллина нарушить договоренности о разграничении водных пространств Чудского озера.

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    10 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Ульянов уличил МАГАТЭ в двойных стандартах

    Ульянов заявил об игнорировании МАГАТЭ российских докладов по ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) основывает свои отчеты исключительно на украинских данных, полностью игнорируя официальные сообщения Москвы о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что МАГАТЭ применяет двойные стандарты, ссылаясь на украинские сообщения и игнорируя российские по передает РИА «Новости».

    «Содержащиеся в очередном докладе гендиректора МАГАТЭ «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине» двусмысленные и уклончивые формулировки более невозможны... В отчете нет ни одной ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на данной станции... Налицо – очевидные двойные стандарты», – подчеркнул спикер во время сессии совета управляющих.

    Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи Энергодара. Объект перешел под российскую юрисдикцию в октябре 2022 года.

    Производство энергии на энергоблоках было остановлено в сентябре того же года. С апреля 2024 года все реакторы станции переведены в состояние холодного останова.

    Накануне Москва отвергла проект годового доклада агентства из-за отрицания российской юрисдикции над Запорожской АЭС.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о реальной угрозе ядерной безопасности Европы на фоне ежедневных украинских атак.

    В конце мая руководство станции официально уведомило МАГАТЭ об ударе вражеского дрона по машинному залу шестого энергоблока.

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    10 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин поинтересовался состоянием и готовностью пляжей в Анапе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства в ходе совещания с правительством обратил внимание на готовность курортной инфраструктуры Черноморского побережья к приему отдыхающих.

    Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поднял вопрос о текущем состоянии пляжных территорий на юге страны. Особое внимание было уделено черноморским курортам, передает РИА «Новости».

    В рамках мероприятия с докладом выступил генеральный директор детского санатория «Вита» в Анапе Василий Димоев. Руководитель оздоровительного комплекса доложил о ситуации на побережье.

    «Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?» – спросил Путин. В ответ Димоев заверил президента, что прибрежная зона полностью открыта и готова к безопасной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил с губернатором Краснодарского края очистку прибрежных зон от нефтепродуктов.

    В конце мая специалисты восстановили семь с половиной километров пострадавших пляжей Анапы. А на Петербургском международном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила абсолютную безопасность курортных территорий для летнего отдыха.

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    11 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы

    Правительство: В Анапе открыли почти 50 пляжей после разлива нефтепродуктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почти 50 пляжей Анапы получили разрешение на работу после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

    Ожидается открытие еще 18 территорий, которые сейчас проходят необходимую экспертизу, сообщается в канале правительства России в Max.

    «Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы», – заявили в кабмине по итогам заседания комиссии с вице-премьером Виталием Савельевым. Добавляется, что процесс очистки находится под контролем Роспотребнадзора.

    Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма. По данным пресс-службы, новых выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировано, а спутниковые снимки не показывают подтвержденных пятен в районе крушения.

    За время восстановительных работ очищено более 3,6 тыс. километров береговой линии, в том числе с проведением повторной уборки. В специализированные организации вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного грунта и песка.

    В конце мая специалисты восстановили почти 7,5 километра пострадавших от аварии танкеров пляжей Анапы.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила полную безопасность очищенных курортных зон для туристов.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев исключил восемь галечных пляжей из опасной зоны.

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    11 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Полянский предупредил об ответе Москвы на военные приготовления Запада

    Полянский: Россия не будет сидеть сложа руки на фоне подготовки Запада к войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва намерена решительно реагировать на стремительную милитаризацию европейских государств и учения североатлантического альянса у своих границ, сообщил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета Организации.

    «Коллеги, я надеюсь, что вы понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки, пока вы под видом «борьбы за мир» будете готовиться к войне с Россией. Мы обязаны подобные сценарии просчитывать и упреждать», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Полянский добавил, что 11 июня начался второй этап совместных учений России и Белоруссии с использованием нестратегических ядерных сил. Эти маневры призваны поддержать боеготовность в условиях напряженности, созданной европейскими государствами.

    Постпред подчеркнул отсутствие угроз со стороны Москвы, однако напомнил о праве защищать сограждан и инфраструктуру любыми доступными методами. Он призвал оппонентов остановиться, оставив окончательный выбор за ними.

    В мае начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов для совместных учений России и Белоруссии.

    В марте Полянский заявил о подготовке Европейского союза к военному конфликту с Москвой.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова назвала милитаризацию западных стран признаком подготовки к полномасштабной войне.

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