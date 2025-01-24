Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.0 комментариев
Эрмитаж эвакуировали из-за угрозы безопасности
Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, проводится проверка, сообщили в пресс-службе музея.
На территории главного музейного комплекса работает служба музейной безопасности совместно с Росгвардией, проверяя экспозиционные залы и служебные помещения. В пресс-службе музея подчеркнули, что анонимное сообщение поступило 24 января, что и вызвало эвакуацию, передает ТАСС.
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области добавила, что для охраны правопорядка вблизи Эрмитажа задействованы два патрульных экипажа вневедомственной охраны.
Представители Эрмитажа заверили, что посетители, не успевшие воспользоваться сегодняшними билетами, смогут посетить музей в любой другой день. Это решение принято в связи с временной недоступностью экспозиции по причинам безопасности.
Ранее сообщалось, что железнодорожная станция в немецком Пассау была эвакуирована из-за поступившей в компанию Deutsche Bahn угрозы взрыва.