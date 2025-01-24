Эрмитаж эвакуировали из-за угрозы безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

На территории главного музейного комплекса работает служба музейной безопасности совместно с Росгвардией, проверяя экспозиционные залы и служебные помещения. В пресс-службе музея подчеркнули, что анонимное сообщение поступило 24 января, что и вызвало эвакуацию, передает ТАСС.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области добавила, что для охраны правопорядка вблизи Эрмитажа задействованы два патрульных экипажа вневедомственной охраны.

Представители Эрмитажа заверили, что посетители, не успевшие воспользоваться сегодняшними билетами, смогут посетить музей в любой другой день. Это решение принято в связи с временной недоступностью экспозиции по причинам безопасности.

Ранее сообщалось, что железнодорожная станция в немецком Пассау была эвакуирована из-за поступившей в компанию Deutsche Bahn угрозы взрыва.