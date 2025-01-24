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    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»
    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    ФСБ раскрыла ОПГ, похищавшую участников СВО и вымогавшую у них деньги
    Директор музея заявила об отсутствии новых материалов для расследований смерти Лермонтова
    Российские войска заняли центр села Новоандреевка в ДНР
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    Мединский призвал не критиковать Трампа за слова о роли СССР в победе над фашизмом
    Медведев назвал количество подписавших контракт с ВС России в 2024 году
    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине
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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    5 комментариев
    24 января 2025, 15:14 • Новости дня

    Эрмитаж эвакуировали из-за угрозы безопасности

    Эрмитаж эвакуировали из-за угрозы безопасности
    @ Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, проводится проверка, сообщили в пресс-службе музея.

    На территории главного музейного комплекса работает служба музейной безопасности совместно с Росгвардией, проверяя экспозиционные залы и служебные помещения. В пресс-службе музея подчеркнули, что анонимное сообщение поступило 24 января, что и вызвало эвакуацию, передает ТАСС.

    Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области добавила, что для охраны правопорядка вблизи Эрмитажа задействованы два патрульных экипажа вневедомственной охраны.

    Представители Эрмитажа заверили, что посетители, не успевшие воспользоваться сегодняшними билетами, смогут посетить музей в любой другой день. Это решение принято в связи с временной недоступностью экспозиции по причинам безопасности.

    Ранее сообщалось, что железнодорожная станция в немецком Пассау была эвакуирована из-за поступившей в компанию Deutsche Bahn угрозы взрыва.

    23 января 2025, 17:59 • Новости дня
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки войск «Центр» поразили украинскую штурмовую бригаду «Лють» и технику ВСУ у шести поселков ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по живой силе и технике штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины и пяти бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удары произошли в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в Донецкой народной республике.

    ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая американский М113, а также девять автомобилей. Также уничтожена польская САУ Krab.

    Напомним, в четверг российские войска взяли под контроль поселок Соленое в Донецкой народной республике.

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    23 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка войск предъявила ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в поселке Великая Новоселка ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.

    «В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.

    Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.

    До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    23 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа

    Суд заблокировал указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд штата Вашингтон приостановил действие указа президента Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению, пишет газета Seattle Times.

    Как сообщает Seattle Times, окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, касающийся ограничений на предоставление гражданства по праву рождения, передает ТАСС.

    Судья Джон Кофинур, комментируя решение, подчеркнул: «Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятков лет и не могу вспомнить, когда ответ на заданный вопрос был бы более очевиден. Это вопиюще неконституционный указ».

    Указ, который президент Трамп подписал сразу после инаугурации, направлен на ограничение автоматического предоставления гражданства США детям, рожденным на территории страны, если их родители не являются гражданами.

    Ранее американские правозащитники подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за его указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Кроме того, власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    23 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.

    Котяков на совещании президента России Владимира Путина с правительством рассказал, что с 1 февраля 2025 года размеры более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат будут увеличены на 9,5%, передает «Интерфакс». Данная индексация проводится по уровню фактической инфляции в соответствии с действующим законодательством. По словам Котякова, соответствующее постановление уже подготовлено и внесено в правительство.

    Ранее Котяков сообщил, что с 1 февраля материнский капитал повысится на 9,5% – и сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тыс. рублей. В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии уже в январе этого года.

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    24 января 2025, 11:25 • Новости дня
    Вице-премьер Казахстана высказался об «утечке переговоров» борта AZAL

    Вице-премьер Казахстана высказался об «утечке переговоров» разбившегося под Актау борта AZAL

    Вице-премьер Казахстана высказался об «утечке переговоров» борта AZAL
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Астана не считает опубликованные переговоры с борта AZAL утечкой из черных ящиков, так как данные отличаются от содержимого, заявил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

    По его словам, опубликованные переговоры с борта AZAL не считаются «сливом» расшифровок черных ящиков, так как информация, содержащаяся в утечке, отличается от данных, полученных с самописцев, передает ТАСС.

    Также вице-премьер подчеркнул, что при расшифровке черных ящиков самолета AZAL в Бразилии все эксперты имели равный доступ к информации.

    Известно, что в процессе участвовали представители Азербайджана, России и Казахстана.

    Обломки потерпевшего крушение самолета AZAL, который упал в Казахстане, находятся в Актау. Они уже были обследованы экспертами для дальнейшего изучения.

    Напомним, СМИ опубликовали предполагаемую расшифровку переговоров пилотов разбившегося под Актау самолета. Черные ящики разбившегося под Актау самолета AZAL были переданы в Казахстан из Бразилии для анализа в рамках расследования катастрофы.

    В пятницу бортовые самописцы самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение у Актау, были расшифрованы в Бразилии и возвращены для дальнейшего изучения в Казахстан, где над ними продолжают работать эксперты.

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    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    24 января 2025, 08:47 • Новости дня
    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов

    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали троих диверсантов

    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу, переодетую в форму ВС Росии, и нейтрализовали троих диверсантов в Кременских лесах.

    Российские силы смогли выявить и нейтрализовать украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась проникнуть на территорию, подконтрольную Вооруженным силам (ВС) России, передает РИА «Новости». По словам военного эксперта Андрея Марочко, диверсанты переоделись в российскую военную форму и пытались пройти в кременские леса.

    В результате столкновения с российскими военными трое из диверсантов были ликвидированы на месте. Марочко отметил, что благодаря действиям опытной разведгруппы удалось установить принадлежность ДРГ к украинским силам. Еще один из боевиков был ранен и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался позднее.

    По сведениям Марочко, оставшиеся диверсанты покинули место боя, но были ранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имам из Курска рассказал о встрече с украинскими военными, переодетыми в российскую форму, а ранее сообщалось, что под Харьковом заметили сотрудников СБУ, переодетых в российскую военную форму.

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    24 января 2025, 10:55 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину среди россиян составил 79%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу ФОМ, уровень доверия к Путину с прошлой недели не изменился, он составляет 79%. Кроме того, 81% респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса, что также осталось без изменений. Глава кабинета министров Михаил Мишустин получил положительные отзывы от 58% респондентов, что на два процентных пункта выше по сравнению с предыдущим периодом.

    Кроме того, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 45%, увеличившись на один процентный пункт. Поддержка КПРФ осталась на уровне 7%, в то время как ЛДПР показала рост на два процентных пункта, достигнув 11%. Партия «Справедливая Россия – За правду» сохранила 4%, а «Новые люди» потеряли один процентный пункт и достигли 2% поддержки.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 17-19 января среди 1,5 тыс. россиян.

    В декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сохраняет стабильно высокую поддержку населения.

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    24 января 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир воздушного судна в Краснодаре подозревается в содействии ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы, он задержан, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

    В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина 1968 года рождения подозревается в том, что он связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пилот использовал интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют для перевода средств на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что обвиняемый работает в гражданской авиации.

    В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

    Ранее 61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    23 января 2025, 19:02 • Новости дня
    Раввин рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев

    Раввин Борода: Уехавшие в Израиль евреи вернулись в Россию

    Раввин рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

    Борода на пресс-конференции поделился информацией о судьбе евреев, покинувших страну в начале специальной военной операции. Он отметил, что значительного уменьшения числа евреев в России не произошло. Отдельные представители общины временно уехали в Израиль, получили гражданство и вернулись обратно, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что в начале конфликта наблюдалась некая активность по отъезду, однако количество уехавших оказалось небольшим. Борода добавил, что еврейская община России делает все возможное для обеспечения духовного комфорта евреев и их чувства поддержки в стране.

    Напомним, в октябре Максим Галкин (признан в России иноагентом) и Алла Пугачева покинули Израиль на фоне обострения ситуации с Ливаном, отменив израильские выступления.

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    24 января 2025, 09:25 • Новости дня
    Суд продлил арест кричавшей о ненависти к русским москвичке Джоган

    Суд оставил под арестом кричавшую о ненависти к русским москвичку Джоган

    Суд продлил арест кричавшей о ненависти к русским москвичке Джоган
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Суд продлил арест по делу о хулиганстве оскорблявшей строителей и угрожавшей им пистолетом москвичке Яне Джоган, сообщила адвокат Елена Пономарева.

    Суд в Москве продлил срок ареста москвички Яны Джоган до 26 февраля по делу о хулиганстве. Адвокат Елена Пономарева сообщила, что Джоган обвиняется в хулиганских действиях с использованием оружия и демонстрации ненависти к русским, передает ТАСС.

    По версии следствия, Яна Джоган, держась пренебрежительно к окружающим, нецензурно бранилась и выражала вражду к русским. Она выстрелила холостыми из предмета, похожего на пистолет, в сторону рабочих. Полиция возбудила дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Джоган признала вину, а при обыске у нее дома нашли пневматический пистолет. Ее арестовали в ноябре прошлого года, предварительное расследование завершено.

    До этого суд оштрафовал Джоган на 2 тыс. рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети. Дело вызвало резонанс из-за проявления ненависти к русским и использования оружия в общественном месте.

    Жительницу Москвы Яну Джоган подозревают в государственной измене и экстремизме из-за переписок с радикалами на Украине.

    Яну Джоган арестовали в ноябре, она угрожала строителям предметом, похожим на пистолет, и оскорбила их, использовав ненормативную лексику.

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    24 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Аппараты оплаты проезда в Тбилиси «перешли» на сторону оппозиции
    Аппараты оплаты проезда в Тбилиси «перешли» на сторону оппозиции
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Аппараты оплаты проезда в автобусах и маршрутках Тбилиси отключены на время мэрией столицы Грузии после хакерской атаки, которая вызвала трансляцию из них заявлений против правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В частности, было слышен голос почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили о неких финансах, нецензурная брань президента Михаила Кавелашвили, когда его в бытность депутатом упрекнули в «пророссийской политике».

    Также были слышны голоса первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа о выборе страной независимости и бывшего премьер-министра Зураба Жвании, трагически погибшего в 2005 года при загадочных обстоятельствах, о том, что «грузин – это значит европеец».

    «На время отключаем аппараты оплаты в общественном транспорте после предположительной атаки хакеров. Подключение ожидается в ближайшее время, обслуживающие аппараты технические компании работают над этим», – сказано в заявлении мэрии.

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    24 января 2025, 02:54 • Новости дня
    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate

    Трамп и его окружение возмутились критикой Маска в адрес проекта StarGate стоимостью 500 млрд долларов

    Окружение Трампа разозлилось на Маска из-за критики StarGate
    @ Chip Somodevilla/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск раскритиковал проект Stargate, вызвав возмущение среди окружения президента США Дональда Трампа, который анонсировал инвестиции в размере 500 млрд долларов в развитие ИИ, сообщает Politico.

    Окружение президента США Дональда Трампа оказалось разочаровано критикой предпринимателя Илона Маска в адрес проекта StarGate, передает ТАСС. Маск усомнился в финансовых возможностях компании, которая, по заявлению Трампа, должна инвестировать 500 млрд долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

    «На самом деле у них нет денег», – написал Маск в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Один из чиновников из Белого дома заявил, что Маск поторопился с критикой. Другой республиканец, близкий к Белому дому, отметил, что команда Трампа «в ярости» из-за того, что Маск использовал свою соцсеть X для обнародования критики, отмечается в материале.

    Как отметил неназванный сторонник Трампа в разговоре с изданием, Маск злоупотребляет своей близостью к президенту. Он добавил: «Проблема в том, что у президента нет никаких рычагов влияния на него, а Илону все по барабану».

    Напомним, накануне Трамп анонсировал создание компании StarGate во время выступления с руководителями Oracle, SoftBank и OpenAI.  По его словам, данный проект позволит создать 100 тыс. рабочих мест и станет стимулом для технологического развития США.


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    23 января 2025, 18:38 • Новости дня
    В МИД назвали цели Украины при насильственном вывозе детей из Красноармейска

    Посол МИД Мирошник: Украина похищает детей из Красноармейска, потому что боится прихода России

    В МИД назвали цели Украины при насильственном вывозе детей из Красноармейска
    @ Wolfgang Schwan/Anadolu/Reuters

    Tекст: Роман Крецул

    Власти Украины не хотят, чтобы жители Красноармейска (Покровска) дождались Россию. Поэтому они насильно вывозят детей, тем самым вынуждая уезжать и родителей, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее украинская полиция начала насильственный вывоз детей из города.

    «Для Украины люди – это ресурс, который не должен попасть к России. Поэтому украинская полиция перешла к насильственному вывозу детей: когда ребенка забирают, родители просто не могут остаться, они поедут следом», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    По его словам, такая практика говорит об одном: украинские власти понимают, что им не удержать эти территории в Донбассе, так как продвижение российских войск продолжится. «Само желание вывезти население объясняется двумя причинами. Во-первых, оставшиеся могут дать показания против ВСУ», – рассуждает собеседник.

    «Подобные случаи уже были, люди рассказывали, как ведут себя украинские военные в прифронтовой зоне», – отметил Мирошник. Вторая причина – это желание властей Украины пополнить ряды ВСУ. «Тех, кого не удастся отправить на фронт, они, скорее всего, будут использовать в качестве живого щита», – заключил дипломат.

    Ранее стало известно, что украинская полиция начала насильственный вывоз детей с территории Красноармейска (Покровска). Спецподразделение «Белый ангел» до недавнего времени принуждало семьи с детьми к выезду. Но в последнее время ситуация ухудшилась, теперь процесс приобретает характер похищения. Детей насильно выводят из домов без родителей и увозят в неизвестном направлении. Дальнейшая их судьба неизвестна.

    Тем временем в поселке Зверево, находящимся на юго-западной окраине Красноармейска, начались боевые действия. По данным силовых структур, бои развернулись за контроль над этой частью города. В то же время экс-замглавы Генштаба ВСУ указал на нехватку сил для обороны Красноармейска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России успешно перерезали трассу из Красноармейска в Днепропетровск, а ударные дроны уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении, и на Украине сообщили о хаосе в управлении на этом направлении.

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    Эрмитаж эвакуировали из-за угрозы безопасности

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Роберта Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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