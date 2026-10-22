«Единая Россия» установит контроль за бесперебойным обеспечением онкопациентов лекарствами

Tекст: Вера Басилая

Бровко подчеркнул, что доступность назначенных препаратов должна оставаться безусловным приоритетом системы здравоохранения, а задержка поставок может обернуться вынужденным перерывом в терапии, сообщает «Единая Россия» в Max.

«Особого внимания требует снабжение небольших городов и населенных пунктов, где выбор аптек и возможности быстро найти лекарство ограничены», – отметил Бровко.

По его словам, партия предлагает усилить контроль за наличием жизненно важных лекарств в регионах, оперативно выявлять перебои и добиваться пополнения аптечных запасов. Депутат напомнил, что ранее фракция выступала за упрощение ввоза медикаментов из-за рубежа и инициировала принятие закона о мобильных аптеках в сельских поселениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно важных лекарств на девять месяцев.

На прошлой неделе главный онколог Минздрава Андрей Каприн объявил об успехе испытаний нового препарата против рака печени.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил упростить ввоз препаратов от редких заболеваний.