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    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 20:06 • Новости дня

    «Единая Россия» установит контроль за бесперебойным обеспечением онкопациентов лекарствами

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» совместно с Минздравом взяла под особый контроль бесперебойное обеспечение онкологических пациентов необходимыми лекарствами во всех регионах страны, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Бровко.

    Бровко подчеркнул, что доступность назначенных препаратов должна оставаться безусловным приоритетом системы здравоохранения, а задержка поставок может обернуться вынужденным перерывом в терапии, сообщает «Единая Россия» в Max.

    «Особого внимания требует снабжение небольших городов и населенных пунктов, где выбор аптек и возможности быстро найти лекарство ограничены», – отметил Бровко.

    По его словам, партия предлагает усилить контроль за наличием жизненно важных лекарств в регионах, оперативно выявлять перебои и добиваться пополнения аптечных запасов. Депутат напомнил, что ранее фракция выступала за упрощение ввоза медикаментов из-за рубежа и инициировала принятие закона о мобильных аптеках в сельских поселениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно важных лекарств на девять месяцев.

    На прошлой неделе главный онколог Минздрава Андрей Каприн объявил об успехе испытаний нового препарата против рака печени.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил упростить ввоз препаратов от редких заболеваний.

    21 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    «Единая Россия» на специальных полигонах готовит волонтерские региональные группы для работы в зонах ЧС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» приступила к практической подготовке региональных волонтерских групп на специальных полигонах для оказания помощи в зонах чрезвычайных ситуаций, сообщил сенатор Игорь Кастюкевич.

    «Единая Россия на специальных полигонах готовит волонтерские региональные группы для дальнейшей работы в зонах ЧС», – сообщил сенатор в своем канале в мессенджере Max.

    Первые тренировочные занятия прошли в Нижнем Новгороде. В них приняли участие более 40 человек, среди которых были как активисты партии, так и представители других общественных организаций. Добровольцы прошли обучение по оказанию первой помощи, ориентированию на местности и работе с различными инструментами, включая генераторы и бензопилы.

    Программа состояла из теоретической и практической частей. Участники отрабатывали алгоритмы действий при тяжелых ранениях и оказании психологической поддержки пострадавшим. Кроме того, инструкторы профильных ведомств обучили волонтеров основам пожаротушения, после чего все добровольцы получили подтверждающие сертификаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Единая Россия» анонсировала создание полигона для обучения волонтеров.

    В начале сентября партия запустила полигоны для подготовки добровольцев к действиям при чрезвычайных ситуациях.

    Летом волонтерский лагерь «Курский рубеж» отметил первую годовщину.

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    20 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Росздравнадзор опроверг дефицит онкопрепаратов с гозерелином в России

    Росздравнадзор: Дефицита онкопрепаратов с гозерелином в России нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Препараты с гозерелином для лечения онкобольных поставляются в российские медицинские учреждения в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

    Лекарства производятся и поступают в лечебную сеть без перебоев, признаков их дефицита не наблюдается, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    В Росздравнадзоре уточнили, что в настоящее время на российском рынке представлены три препарата с гозерелином: отечественный «Гозерелин-лонг», британский «Золадекс» и немецкая «Лизегора». Гозерелин является противоопухолевым гормональным средством, которое применяется при терапии рака предстательной и молочной желез.

    Ранее Telegram-канал Mash написал, что лечение онкобольных в России оказалось под угрозой из-за кризиса в Европе, а пациенты якобы не могут получить бесплатный гозерелин на фоне сокращения поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците препарата «Атаракс» в российских аптеках.

    Летом Британия столкнулась с рекордным дефицитом лекарств.

    В феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил об отсутствии нехватки медикаментов в России.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    20 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Гинцбург назвал число изготовленных мРНК-вакцин против меланомы в России

    Гинцбург: В России изготовили около 15 мРНК-вакцин против меланомы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России изготовлено порядка 15 мРНК-вакцин против меланомы, сообщил научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    По его словам, уже двум пациентам в России ввели персонализированную мРНК-вакцину против меланомы. «Персонализированная мРНК-вакцина против меланомы уже введена двум пациентам, еще до 15 таких вакцин изготовлено», – цитирует Гинсбурга пресс-служба Башкирского государственного медицинского университета.

    Он отметил, что к середине следующего года планируется подать документы в Минздрав для получения разрешения на создание вакцины против рака мочевого пузыря. Больные с немелкоклеточным раком легких станут второй группой, для которой будет разработана мРНК-вакцина.

    Вакцина создана Центром имени Гамалеи совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П. А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины от клещевого энцефалита.

    В августе Гинцбург сообщил о подготовке вакцин от меланомы для 12 пациентов.

    В апреле он рассказал о планах применения вакцины против рака.

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    21 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав предупредил вейперов о риске развития попкорновой болезни легких

    Минздрав: У вейперов может развиться попкорновая болезнь легких

    Tекст: Дарья Григоренко

    У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиться попкорновая болезнь легких, или облитерирующий бронхиолит, заявил заведующий консультативно-диагностическим центром НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, пульмонолог Евгений Попов.

    «У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиваться так называемая «попкорновая болезнь легких», или облитерирующий бронхиолит – это весьма специфическое тяжелое заболевание респираторной системы организма, которое проявляется выраженной воспалительной обструкцией бронхиол», – приводит слова Попова РИА «Новости».

    Врач добавил, что заболевание часто ведет к тяжелым последствиям и трудно поддается лечению на поздних стадиях. В худших случаях пациентам может потребоваться трансплантация легкого.

    Кроме того, имеются данные об образовании канцерогенов, которые способствуют развитию рака различных органов, заключил пульмонолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в стране.

    На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить реализацию регионами права на запрет вейпов.

    Весной он сообщил о поддержке полного запрета вейпов депутатами.

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    20 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Минздрав расширил список редких заболеваний

    Минздрав включил аутоиммунную болезнь печени в список редких заболеваний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний, расширив список до 306 наименований.

    Первичный билиарный холангит, также известный как первичный билиарный цирроз, представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание печени, сообщает РИА «Новости». При этой болезни иммунная система человека атакует и постепенно разрушает мелкие внутрипеченочные желчные протоки.

    К симптомам этого заболевания относятся слабость, повышенная утомляемость, кожный зуд, желтуха, а также боль или дискомфорт в области правого подреберья.

    Расширение перечня орфанных заболеваний способствует улучшению диагностики болезней и упрощает процедуру регистрации необходимых медицинских препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав расширил перечень редких заболеваний.

    В марте ведомство обновило перечень орфанных заболеваний.

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    20 октября 2026, 03:10 • Новости дня
    Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в России

    Онищенко предложил ввести запрет на вейпы по всей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко высказался за необходимость полного запрета продажи вейпов на территории России на федеральном уровне.

    Продажу вейпов следует запретить на федеральном уровне, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

    Он подчеркнул: «Надо запретить вейпы на уровне закона, например, как закон о борьбе с табакокурением».

    По действующему закону, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года регионы смогут самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них.

    Уже несколько субъектов приняли соответствующие решения: Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области, Республика Северная Осетия – Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Закон о расширении возможностей регионов был подписан президентом России Владимиром Путиным ранее.

    Онищенко считает, что такие меры должны быть приняты на федеральном уровне, чтобы обеспечить единый подход к регулированию продажи вейпов на территории всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в марте-апреле слушания с регионами о запрете продажи вейпов.

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о раскрытии ингредиентов вейпов и табачных изделий.

    С 1 октября в России вступил в силу закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции.

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    20 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых пациентов в Подмосковье

    Оспа обезьян не подтвердилась у пятерых госпитализированных в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты анализов пятерых пациентов из Московской области, контактировавших с зараженным оспой обезьян, оказались отрицательными, в связи с чем их готовят к выписке, сообщили в Минздраве региона.

    У пяти жителей Подмосковья, которые ранее контактировали с инфицированным, не выявили оспу обезьян, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

    «Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с зараженным оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке», – рассказали в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Роспотребнадзор призвал избегать контактов с приматами из-за оспы обезьян.

    В четверг в Подмосковье госпитализировали пятерых человек с подозрением на эту инфекцию.

    Правоохранительные органы начали расследование из-за возможного случая заболевания.

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    21 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Медведев назвал объем финансирования народной программы «Единой России»

    Медведев: На народную программу «Единой России» выделили более 18 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию народной программы партии в проекте федерального бюджета на ближайшие три года заложено более 18 трлн рублей.

    «Главная задача партии – выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами. Они подробно отражены в Народной программе, с которой мы победили на выборах в Государственную думу. На ее реализацию в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено свыше 18 трлн рублей», – сообщил Медведев в Max.

    Он добавил, что при подготовке законопроекта о бюджете ко второму чтению необходимо сохранить финансирование приоритетных направлений программы. Также важно уделить особое внимание поддержке регионов и определить конкретные направления работы партии на предстоящий год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев ранее отметил вклад женского движения в народную программу «Единой России».

    До этого стало известно, что в партию поступило почти 3 млн новых предложений.

    В июне председатель «Единой России» рассказал об успехах социальной части партийной программы.

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    21 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Онищенко исключил риск распространения кори в России

    Онищенко: Риск распространения кори в России отсутствует

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России отсутствует риск масштабного распространения кори после выявления заболевания у студента МГУ.

    Он подчеркнул, что в России нет риска массового распространения кори на фоне выявления случаев инфекции в Московском государственном университете, передает РИА «Новости».

    «Ничего страшного нет, вакцинируют контактировавших и остальных там по группе, по факультету, по зданию, по этажу. Их просто надо отвакцинировать, и все будет нормально. Все идет планово и никакой агрессии не надо устраивать. Хоть корь и инфекция злая, мы умеем ее лечить», – сказал Онищенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МГУ из-за случая кори началась экстренная вакцинация студентов.

    В начале месяца глава американского Минздрава предложил Нью-Йорку помощь в борьбе со вспышкой заболевания.

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    20 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    В Нигерии выявили первый случай заражения Эболой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории Нигерии выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

    Инфицированной оказалась женщина, прибывшая в Нигерию авиарейсом из Уганды. Она проходит лечение в одной из частных клиник Абуджи, заявили в минздраве Нигерии изданию The Cable, сообщает ТАСС.

    Власти уже установили 44 человека, которые контактировали с заболевшей. Правительство призвало учреждения национальной системы здравоохранения проявлять максимальную бдительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число жертв Эболы в Демократической Республике Конго превысило 4,5 тыс.

    В начале месяца первый случай заражения вирусом выявили в Кении.

    Днем ранее число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

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    20 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Переносящего желтую лихорадку комара впервые обнаружили в Швеции

    SVA: На юге Швеции впервые обнаружили переносящего желтую лихорадку комара

    Tекст: Мария Иванова

    В городе Мальмё на юге Швеции специалисты впервые обнаружили переносящую желтую лихорадку самку комара вида Aedes aegypti, которая изначально обитала в Африке.

    В городе Мальмё специалисты нашли самку африканского комара вида Aedes aegypti, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Шведского ветеринарного института (SVA).

    «Нам неизвестно о каких-либо предыдущих случаях его появления в Швеции. Я не ожидал, что этот вид станет следующим новым видом комаров в Швеции», – прокомментировал находку старший научный сотрудник SVA Андерс Линдстрём.

    По его словам, переносящий желтую лихорадку комар теплолюбив, поэтому ему будет трудно перезимовать в этих широтах. Эксперт отметил, что это временное появление, которое не приживется, однако в следующем сезоне мониторинг в этом районе усилят для исключения возможности распространения насекомого.

    Известно, что этот вид также переносит лихорадку денге, чикунгунью и вирус Зика. При этом ветеринарный институт оценивает риск их распространения в стране как крайне малый.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом врач назвала защиту от комаров профилактикой лихорадки Западного Нила.

    Инфекционист рассказала о группе риска при этом заболевани

    и. В прошлом году количество заболеваний от укусов комаров побило рекорд в Европе.

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    22 октября 2026, 11:43 • Новости дня
    Во Франции зафиксировали первую смерть человека от вируса Шамонда

    Во Франции выявили первую в истории смерть человека от вируса Шамонда

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда, который ранее считался неопасным для людей.

    Во Франции зарегистрировали первый случай инфицирования человека вирусом Шамонда, пациент скончался в начале октября, передает ТАСС.

    «Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются», – заявило правительство Франции.

    Ранее считалось, что этот вирус не передается человеку. В связи с этим инцидент стал первым задокументированным случаем его обнаружения у людей. Власти подчеркнули, что на данный момент вирус не представляет угрозы для здоровья населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола.

    Летом в США зарегистрировали рекордный рост случаев заражения редким вирусом Повассан.

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    22 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    В Центре Гамалеи оценили вероятность эпидемии вируса Шамонда

    Альтштейн: Вероятность эпидемии вируса Шамонда среди людей крайне низкая

    Tекст: Денис Тельманов

    Вероятность дальнейшего распространения вируса Шамонда среди людей крайне низкая, оснований для опасений по поводу угрозы эпидемии нет, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Заражение людей до сих пор с этим вирусом не описывали, это единичный случай. У человека был иммунодефицит, на этом фоне он был заражен, и это привело к развитию инфекции и смерти. Поскольку это достаточно редкое совпадение, то вероятность того, что этот вирус будет распространяться среди людей, очень низкая», – приводит слова Альтштейна РИА «Новости».

    Вирус Шамонда относится к группе буньявирусов и стал известен в середине 1960-х годов. Обычно он вызывает заболевания у крупного и мелкого рогатого скота, как правило, не смертельные.

    Вирусолог уточнил, что вакцин и специфических лекарств против этого вируса не существует, так как это ветеринарная задача. Он добавил, что оснований думать об угрозе человечеству или эпидемии нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда.

    В августе Альтштейн назвал клеща «одинокая звезда» главным переносчиком редкого вируса Бурбон.

    В мае он отметил невозможность массовой циркуляции хантавируса Андес в России из-за отсутствия длиннохвостого рисового хомячка.

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    22 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА на Липецк

    Минздрав: Пострадавший при атаке БПЛА на Липецк вышел из комы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пострадавший при атаке беспилотника на Липецк 25-летний мужчина пришел в сознание, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.

    «Пострадавший во время атаки БПЛА 25-летний липчанин вышел из медикаментозной комы и пришел в сознание», – написала Самошина в «Максе». Состояние пациента остается тяжелым, но стабильным, уточнила она.

    Министр сообщила, что рано утром мужчина перенес операцию, которую провели кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг прокуратура Липецкой области взяла на контроль оказание помощи пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников.

    Ранее губернатор региона Игорь Артамонов сообщил о повреждении здания поликлиники и ранении мужчины. Позже он опроверг сообщения в социальных сетях о десятках погибших и масштабных разрушениях.

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    21 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Запасы жизненно важных лекарств в России оценили в девять месяцев

    Минздрав: Запас жизненно необходимых лекарств в России составляет девять месяцев

    Tекст: Мария Иванова

    Объем запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России рассчитан на девять месяцев, сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

    «Нами реализуется комплекс мероприятий по улучшению качества лекарственного обеспечения, и программы региональной льготы приведены в соответствие с перечнем ЖНВЛП», – передает слова Глаголева РИА «Новости».

    По его словам, объем запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств на всех этапах дистрибьюторской цепочки составляет девять месяцев благодаря «антидефектурным мерам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минздрав расширил список редких заболеваний.

    В субботу ведомство отчиталось об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака.

    В феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил об отсутствии дефицита лекарств в России.

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      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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