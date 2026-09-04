Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
«Единая Россия» запустила полигоны для обучения волонтеров действиям при ЧС
Партия «Единая Россия» открывает в 15 регионах страны специализированные полигоны для обучения волонтеров действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
«Единая Россия» открывает специализированные полигоны для подготовки волонтеров к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Обучение уже стартовало в 15 регионах страны, пилотным из которых стала Волгоградская область.
Добровольцы получат системные знания и устойчивые практические навыки по оказанию первой помощи, проведению поисково-спасательных работ, организации эвакуации, безопасной эксплуатации техники и соблюдению техники безопасности, сообщил уполномоченный по организации волонтёрской деятельности «Единой России» в зонах ЧС, сенатор Игорь Кастюкевич на встрече с волонтёрами в Волгоградской области – пилотном регионе-участнике проекта.
«Все наши волонтёры должны быть универсальными на любом участке работы: могли держать молоток в руках, пользоваться бензопилой или завести бензогенератор», – подчеркнул Кастюкевич. По его словам, в регионе уже созданы все условия для организации такой работы, и он поблагодарил партийный актив за участие в проекте.
Обучение строится по модульному принципу. К подготовке привлекаются инструкторы МЧС, медики, а также специалисты строительных и коммунальных служб. На полигонах будут отрабатываться сценарии реагирования на различные ЧС, в том числе ликвидация последствий падения беспилотников и взрывоопасных предметов.
Координатор проекта в Волгоградской области Давид Макян сообщил, что учебный полигон полностью готов к работе, аудитории укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением.
Депутат Госдумы Андрей Гимбатов добавил, что содействие в обучении окажет центр боевой подготовки «Бессмертный Сталинград».
«Все компетенции наших инструкторов в распоряжении волонтёров «Единой России». Мы максимально передадим те знания и опыт, которые накопили», – акцентировал парламентарий.
В список пилотных регионов, где пройдёт обучение волонтёров, вошли также Саратовская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская, Ленинградская, Кировская, Московская, Курская области, республики Коми, Ингушетия, Дагестан, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.