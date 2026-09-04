«Единая Россия» запустила полигоны для обучения волонтеров действиям при ЧС

  • Новость часаСечин назвал долю России в китайском импорте нефти
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    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту
    Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке»
    Конгресс США не захотел рассматривать антироссийские санкции до выборов
    Представлен арктический вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью полета
    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    Посольство России назвало дальнобойное вооружение в ФРГ законной целью
    Украина решила перенаправить импорт топлива через Румынию
    Сечин назвал долю России в китайском импорте нефти
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    4 сентября 2026, 11:16 • Новости дня

    «Единая Россия» запустила полигоны для обучения волонтеров действиям при ЧС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Единая Россия» открывает в 15 регионах страны специализированные полигоны для обучения волонтеров действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

    «Единая Россия» открывает специализированные полигоны для подготовки волонтеров к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Обучение уже стартовало в 15 регионах страны, пилотным из которых стала Волгоградская область.

    Добровольцы получат системные знания и устойчивые практические навыки по оказанию первой помощи, проведению поисково-спасательных работ, организации эвакуации, безопасной эксплуатации техники и соблюдению техники безопасности, сообщил уполномоченный по организации волонтёрской деятельности «Единой России» в зонах ЧС, сенатор Игорь Кастюкевич на встрече с волонтёрами в Волгоградской области – пилотном регионе-участнике проекта.

    «Все наши волонтёры должны быть универсальными на любом участке работы: могли держать молоток в руках, пользоваться бензопилой или завести бензогенератор», – подчеркнул Кастюкевич. По его словам, в регионе уже созданы все условия для организации такой работы, и он поблагодарил партийный актив за участие в проекте.

    Обучение строится по модульному принципу. К подготовке привлекаются инструкторы МЧС, медики, а также специалисты строительных и коммунальных служб. На полигонах будут отрабатываться сценарии реагирования на различные ЧС, в том числе ликвидация последствий падения беспилотников и взрывоопасных предметов.

    Координатор проекта в Волгоградской области Давид Макян сообщил, что учебный полигон полностью готов к работе, аудитории укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением.

    Депутат Госдумы Андрей Гимбатов добавил, что содействие в обучении окажет центр боевой подготовки «Бессмертный Сталинград».

    «Все компетенции наших инструкторов в распоряжении волонтёров «Единой России». Мы максимально передадим те знания и опыт, которые накопили», – акцентировал парламентарий.

    В список пилотных регионов, где пройдёт обучение волонтёров, вошли также Саратовская, Ростовская, Воронежская, Нижегородская, Ленинградская, Кировская, Московская, Курская области, республики Коми, Ингушетия, Дагестан, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дополнил русскую пословицу «Один в поле не воин», которую произнес индонезийский лидер Прабово Субианто, фразой «вместе победим».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».

    «Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.

    Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер провел переговоры с Прабово Субианто в формате рабочего завтрака.

    Индонезийский политик назвал Москву важным стратегическим партнером Джакарты.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

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    3 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    ЛДПР предложила отменить лимит больничного по уходу за ребенком

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева выступила с инициативой снять ограничения на количество оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком.

    В первую очередь, отметила Воропаева, эта мера критически важна для женщин, воспитывающих детей без участия отца.

    Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой 3 сентября 2026 года. Сейчас закон позволяет оплачивать только 60 дней в году для родителей детей до семи лет и 45 дней – для детей от семи до 15 лет. После этого мать остается без дохода.

    «Действующие нормы больничных дней одинаковы для всех – будь то полная семья с бабушками и дедушками рядом или одинокая мать, у которой нет ни помощи супруга, ни родственников, к которым можно обратиться. Если ребёнок болеет дольше установленных законом лимитов, алиментов нет или они мизерные, нанять сиделку невозможно, мать оказывается перед жестоким выбором: оставить больного ребёнка одного и пойти на работу или остаться рядом, но потерять единственный источник дохода», – сказала Мария Воропаева.

    «Это не частный случай, а системный провал: семья, где единственный кормилец лишается заработка на недели, а ребёнок – должного ухода. ЛДПР настаивает на отмене формальных лимитов и оплате больничного за весь период лечения ребёнка. Такой подход даст реальную поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается», – добавила она.

    Парламентарий добавила, что нынешняя система не учитывает разную степень семейной нагрузки. Из-за этого при затяжной болезни уязвимые семьи сталкиваются с серьезным финансовым стрессом.

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    3 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупная группировка украинской армии оказалась полностью заблокирована под Волчанском после потери контроля над несколькими ключевыми населенными пунктами региона.

    Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

    «ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

    Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

    Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.

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    4 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке»
    Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке»
    @ Телеканал Губерния

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса «Победа на Востоке» в Хабаровске.

    Требование от японских дипломатов поступило за сутки до церемонии открытия мемориального комплекса «Победа на Востоке». Элемент был нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает солдат, передает телеканал «Губерния».

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае, если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество ответило отказом на просьбу японской стороны. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко пояснил, что монумент содержит множество исторических деталей, и столб является одной из них. Он подчеркнул, что хризантема в данном контексте символизирует не только императорский дом, но и японский милитаризм, совершивший чудовищные преступления.

    «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии. <…> Нам предлагают демонтировать императорскую хризантему из памятника. В моем понимании, эта просьба крайне некорректная, потому что эта хризантема – не только символ императорского дома Японии, но и символ милитаризма, который совершил чудовищные преступления», – отметил Овсиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровске открыли 15-метровый памятник советскому солдату.

    Годом ранее в городе прошел первый парад в честь победы над милитаристской Японией.

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    3 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    Глава МИД Германии пожаловался на закрытие института Гете в России
    @ Thomas Imo/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответного решения России закрыть отделения института Гете после прекращения работы Русского дома в Берлине.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за ответа Москвы на действия Берлина, передает РИА «Новости».

    «Я сожалею, что Россия пошла на этот шаг и закроет институт Гете», – сказал он во время пресс-конференции.

    Ранее Вадефуль объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне и расторжении договора о работе Русского дома в Берлине. Это произошло после того, как глава МВД Германии Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией.

    В ответ на действия ФРГ министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отделения института Гете в России прекратят свою работу. Президент России Владимир Путин связал обвинения Берлина с тяжелой внутриполитической ситуацией в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров анонсировал закрытие отделений института Гете в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

    Перед этим правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Президент России Владимир Путин объяснил данные обвинения тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

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    3 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»

    Депутат Колесник: Россия может ответить зеркально на захват судна «Профессор Молчанов»

    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»
    @ Илья Тимин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва попытается решить вопрос с арестом судна «Профессор Молчанов» в дипломатическом и юридическом ключе. Если это не принесет результата, Россия вправе использовать все доступные средства для реагирования на действия Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Норвегия арестовала российское судно по иску компании «Нафтогаз».

    «Арест судна «Профессор Молчанов» – не что иное как захват. Мы видим, как международные морские нормы права продолжают попираться рядом западных государств», – подчеркнул Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Депутат напомнил, что арест корабля был произведен по иску компании «Нафтогаз». «Все подобные заявления и действия украинской стороны носят конъюнктурный характер. Они зачастую не имеют содержательной части и призваны лишь навредить России. Сомневаюсь, что и в данном случае претензии Киева базируются на достаточных юридических основаниях», – заметил собеседник.

    Москва попытается решить вопрос в дипломатическом и юридическом ключе, пояснил он. «Если же такие шаги не принесут результата, Россия может ответить Норвегии зеркально», – указал парламентарий. В связи с этим собеседник напомнил про соответствующее заявление президента Владимира Путина, сделанное в августе во время учений Тихоокеанского флота.

    Собеседник также отметил, что Россия обеспечивает безопасность своих граждан в любой точке мира. «Моряки в любом случае будут возвращены на родину. Москва вправе использовать все доступные средства для реагирования на решение Осло. И некоторые наши ответы могут очень сильно не понравиться Норвегии», – резюмировал Колесник.

    Ранее норвежская полиция по ордеру окружного суда Норд-Тромса и Сеньи арестовала пришвартованное в Баренцбурге российское судно «Профессор Молчанов», сообщает РИА «Новости». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе пообещал, что экипажу и пассажирам будет оказана помощь в возвращении в Россию.

    Арест был произведен на основании иска компании «Нафтогаз». Киев хочет взыскать с России 4,2 млрд долларов по решению суда в Гааге, а также проценты и расходы из-за «захваченных» активов в Крыму.

    Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал задержание судна нарушением международного права. По его словам, российские юристы будут оспаривать решение суда. Экипаж находится в безопасности, добавил глава ведомства. Моряки выходят на связь, подтвердил Юрий Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе.

    Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оно участвует в навигационных и гидрометеорологических экспедициях на Землю Франца Иосифа и круизах, доставляя туристов из Мурманска на Шпицберген.

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    3 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Дмитриев: ЕС «попал на деньги» из-за требования Трампа возместить помощь Киеву
    Дмитриев: ЕС «попал на деньги» из-за требования Трампа возместить помощь Киеву
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Требование президента США Дональда Трампа к Евросоюзу компенсировать военную помощь Украине не должно стать проблемой для объединения, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев сыронизировал над европейскими лидерами после требования президента США Трампа компенсировать Вашингтону расходы на военную помощь Украине, передает РИА «Новости». «Это не должно стать проблемой для блестящих европейских лидеров, которые считают, что знают, что делают», – написал политик в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Кроме того, в личном Telegram-канале чиновник добавил, что европейские политики в сложившейся ситуации «попали на деньги».

    Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на военную помощь Киеву.

    Ранее американский лидер потребовал уравнять финансовые вклады Соединенных Штатов и Евросоюза в поддержку Украины.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в прошлом году призвал европейских чиновников прислушиваться к заявлениям главы Белого дома.

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    3 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал западных союзников Украины соучастниками международного терроризма из-за их молчания в ответ на агрессивные действия Киева.

    Западные государства, игнорирующие действия Киева, фактически становятся соучастниками международного терроризма, передает РИА «Новости». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    «А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно осложняет, возможности проведения двусторонних мирных переговоров», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что те, кто закрывает глаза на подобные инциденты, в первую очередь западные союзники Украины, несут ответственность наравне с исполнителями.

    «Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, – имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины, – становятся соучастниками международного терроризма. А как же? По-другому это же невозможно трактовать», – заметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России назвал угрозы украинского лидера в адрес гражданских авиакомпаний заявкой на государственный терроризм.

    В ответ на эти заявления Киева Международная организация гражданской авиации обновила руководство по мерам безопасности полетов над зонами конфликтов.

    Месяцем ранее Министерство иностранных дел РФ обвинило западные государства в поощрении террористических атак по мирному населению.

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    4 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском

    ВС России начали зачистку «Волчанского котла» в Харьковской области

    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Началась ликвидация остатков украинской группировки, попавшей в окружение под Волчанском в Харьковской области, многие солдаты ВСУ сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    «Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

    Собеседник агентства подчеркнул, что кольцо окружения в районе Волчанска сжимается, а интенсивность боевых действий возрастает. Он добавил, что часть украинских бойцов пытается сбежать из окружения через лесополосы, бросая технику и оружие. При этом те, кто отказывается сдаться, уничтожаются на месте.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до двух тыс. человек в Харьковской области. В Минобороны также подтвердили, что войска группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию соприкосновения от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Волчанский котел» попали около двух тысяч украинских военнослужащих.

    Командование ВСУ экстренно перебросило операторов беспилотников для деблокады окруженной группировки.

    Украинские войска безуспешно попытались вывести офицерский состав из зоны окружения.

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    3 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата

    Yle: Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата Туртиайнена

    Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата

    Tекст: Денис Тельманов

    В Финляндии наложен арест на частный дом бывшего депутата парламента Ано Туртиайнена из-за долгов перед банком, сообщила телерадиовещательная компания Yle.

    Суд в Финляндии постановил наложить арест на недвижимость Туртиайнена для погашения имеющихся задолженностей, передает РИА «Новости». По данным Yle, политик задолжал банку около семи тысяч евро.

    «У бывшего депутата парламента Финляндии Ано Туртиайнена, получившего статус беженца в России, арестован для взыскания долгов его частный дом в городе Юва», – говорится в сообщении.

    Туртиайнен занимал кресло в финском парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из партии «Истинные финны» в 2021 году он создал политическую силу «Власть принадлежит народу», которая выступала против вступления в НАТО и за сохранение связей с Москвой.

    В конце 2025 года он вместе с супругой переехал в Россию, где получил статус беженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года финский политик с супругой получили удостоверения беженцев в России.

    Летом бывший депутат назвал закрытие границы с Российской Федерацией настоящей катастрофой.

    В прошлом месяце основатель партии «Власть принадлежит народу» обвинил правящие круги Финляндии в желании развязать войну.

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    3 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    @ STR/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил о поражении завода Coca-Cola в районе украинской столицы.

    По словам Рожина, на территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

    «В районе Киева поражен завод Coca-Cola. Там наблюдается масштабный пожар», – написал он в своем канале в Max.

    В августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов.

    В июле Вооруженные силы России нанесли массированный удар по столичным заводам безэкипажных катеров.

    В начале лета военный эксперт Борис Рожин заявил о серьезных повреждениях киевского завода «Укроборонпром».

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    3 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    Судно Морспасфлота задействовали для эвакуации людей со Шпицбергена

    Чекунков: Морспасфлот эвакуирует людей с арестованного на Шпицбергене судна

    Судно Морспасфлота задействовали для эвакуации людей со Шпицбергена
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для спасения экипажа с задержанного норвежскими властями российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» выделено судно Минтранса, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

    Арест на корабль, который в настоящее время находится в порту Баренцбург на Шпицбергене, был наложен в среду по заявлению украинской компании «Нафтогаз», передает РИА «Новости».

    «Для эвакуации людей, чтобы им было на чем туда уехать, задействовано судно Морспасфлота. Уже выделено судно Минтрансом», – рассказал Чекунков на итоговой пресс-конференции по результатам Восточного экономического форума.

    По словам министра, примерно половина людей, завершивших свое творческое задание, отправится судном Морспасфлота до середины сентября. Оставшимся сотрудникам обеспечат консульское сопровождение, и они вернутся на родину самолетом.

    Напомним, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на Шпицбергене.

    Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.

    Посольство России потребовало незамедлительно освободить судно и обеспечить безопасность его пассажиров и экипажа.

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    3 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России

    Путин назвал ПВО и ответные удары способом борьбы с дефицитом топлива в России

    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что преодолеть дефицит топлива помогут развитие систем ПВО и масштабные ответные удары по противнику.

    Президент России Владимир Путин обозначил два способа противодействия дефициту топлива на фоне атак ВСУ на российские энергообъекты, передает РИА «Новости».

    На пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке он заявил: «Метод один – это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Есть второй. Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все».

    Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, как реагировать на дефицит топлива, возникший на фоне ударов по энергетической инфраструктуре в России. Путин подчеркнул, что видит в наращивании возможностей ПВО и нанесении ответных ударов по противнику ключевые инструменты защиты российских энергообъектов.

    Во вторник Владимир Путин уже комментировал попытки Украины нанести массированные удары по энергетическим объектам в России. Тогда он заявил, что за такими действиями неизбежно последует ответ.

    Накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

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