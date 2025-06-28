Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена
Глава РФПИ Дмитриев призвал европейских бюрократов слушать «папочку Трампа»
Европейским чиновникам стоит ориентироваться на заявления «папочки» Дональда Трампа, а не «некомпетентного» Джо Байдена, заявил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По словам Дмитриева, европейским бюрократам стоит прислушиваться к словам «папочки» Дональда Трампа, а не его предшественника Джо Байдена, передает РИА «Новости».
Дмитриев назвал Байдена «некомпетентным» и пояснил, что большое значение имеют именно слова Трампа.
«Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений», – заявил Дмитриев.
Комментарий Дмитриева последовал после комментария Трампа, который назвал «очень приятными» слова президента России Владимира Путина о его усилиях по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться», комментируя слова Дональда Трампа о сравнении Ирана и Израиля с детьми.
Дональд Трамп принял унижение Европы, что вызвало обсуждение в западных политических кругах.