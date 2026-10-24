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Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ над Финляндией
Самолет-разведчик ВВС Швеции приблизился к российской границе над Финляндией
Шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen ведет радиолокационную разведку над территорией Финляндии неподалеку от российской границы.
Самолет шведских ВВС вылетел с авиабазы в Линчепинге в 8:58 мск и направился на северо-восток в Финляндию. Пролетая над территорией страны, борт приблизился к границе с Россией и взял курс на север, выяснило РИА «Новости».
По состоянию на 10:40 мск самолет находился в сотнях километров от границы с Мурманской областью, после чего развернулся и направился на юг Финляндии.
Разведывательные полеты шведского Gulfstream возле российских границ происходят регулярно. Борт проводит разведку как у западных границ России, так и над акваторией Черного моря вблизи крымского побережья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шведский самолет ВВС Gulfstream S102B Korpen начал проводить радиолокационную разведку над польской территорией рядом с границей Калининградской области.
В среду самолет военно-воздушных сил Швеции начал радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами. Ранее Gulfstream S102B Korpen также вел радиолокационную разведку над территорией Финляндии вблизи российских границ.