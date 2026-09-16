Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
Шведский самолет-разведчик приблизился к границам России над Финляндией
Самолет ВВС Швеции провел разведку у российских границ над Финляндией
Самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen вновь ведет радиолокационную разведку над территорией Финляндии вблизи российских границ, следует из полетных данных.
Шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen совершает радиолокационный полет над Финляндией, передает РИА «Новости». Воздушное судно приблизилось к российским рубежам.
Борт вылетел из аэропорта Тампере-Пирккала в 10:46 мск и направился на северо-восток. По данным на 11:00 мск, самолет находился примерно в 50 км от границы России на севере Финляндии.
Самолеты ВВС Швеции регулярно проводят разведку у западных рубежей РФ, а иногда появляются над Черным морем вблизи Крыма. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Североатлантический альянс называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября аналогичный шведский борт провел радиолокационную разведку над территорией Финляндии.
Месяцем ранее самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV выполнил патрулирование вблизи Карелии и Мурманской области.
В мае разведывательное воздушное судно Saab 340B ISR пролетело вдоль российских рубежей со стороны Эстонии.