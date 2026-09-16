Шведский самолет-разведчик приблизился к границам России над Финляндией

Самолет ВВС Швеции провел разведку у российских границ над Финляндией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen совершает радиолокационный полет над Финляндией, передает РИА «Новости». Воздушное судно приблизилось к российским рубежам.

Борт вылетел из аэропорта Тампере-Пирккала в 10:46 мск и направился на северо-восток. По данным на 11:00 мск, самолет находился примерно в 50 км от границы России на севере Финляндии.

Самолеты ВВС Швеции регулярно проводят разведку у западных рубежей РФ, а иногда появляются над Черным морем вблизи Крыма. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих границ. Североатлантический альянс называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября аналогичный шведский борт провел радиолокационную разведку над территорией Финляндии.

Месяцем ранее самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV выполнил патрулирование вблизи Карелии и Мурманской области.

В мае разведывательное воздушное судно Saab 340B ISR пролетело вдоль российских рубежей со стороны Эстонии.