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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    13 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    40 комментариев
    11 сентября 2026, 16:56 • Новости дня

    Шведский самолет-разведчик замечен у российских границ над Финляндией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воздушное судно Gulfstream S102B Korpen шведских военно-воздушных сил проводит радиолокационную разведку над территорией Финляндии неподалеку от границы с Россией.

    Борт поднялся в воздух с авиабазы в Линчепинге около десяти часов утра по московскому времени и направился на северо-восток, выяснило РИА «Новости». Достигнув финского воздушного пространства, самолет начал кружить вдоль границы с Россией в северной части страны.

    По состоянию на 15.50 борт сменил курс и полетел на юг в сторону Балтийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце шведский самолет-разведчик Gulfstream IV начал патрулирование воздушного пространства вблизи Карелии и Мурманской области.

    Несколькими днями ранее американский стратегический борт Boeing RC-135W приблизился к границам России над акваторией Баренцева моря.

    До этого другой шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR выполнил полет вдоль российско-финской границы.

    10 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с тем, что его риторика в последние годы стала жестче, а повлияли на это некоторые обстоятельства и страны.

    «Не буду лукавить – то, каким образом повели себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, повлияло на мою риторику. Если раньше я мог просто так думать, особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно», – заявил он в интервью газете «Ведомости».

    Медведев также считает, что его слова в значительной мере отражают точку зрения большинства российских граждан. Кроме того, политик признался в некоторой степени разочарованности.

    «Я разочарован. Это правда. Мне казалось, что ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, должны были быть более умными. Например, европейцы… Они могли себя совершенно иначе повести при возникновении конфликта. Я не говорю – принять российскую точку зрения. Но просто оценить, что происходит. Почему у нас такие обеспокоенности?» – сказал он, подразумевая причины СВО.

    По мнению Медведева, при всей абсурдности ситуации, когда «наши ракеты направлены на ваши города, а ваши ракеты – на наши» и всем понятно, что нравиться подобное не может никому, «они наплевали на нашу позицию».

    «Результат известен», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что конфликт на Украине должен завершиться на условиях Москвы, а также заверил, что Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада. Замглавы Совбеза также отметил, что немецкие власти ведут себя как неонацисты.

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    11 сентября 2026, 10:46 • Новости дня
    Руководство Finnair возмутилось потерей доступа к воздушному пространству России

    Глава Finnair Куусито назвал нечестными полеты авиакомпаний Китая через Россию

    Руководство Finnair возмутилось потерей доступа к воздушному пространству России
    @ Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на «нечестные условия игры», заявив, что после потери доступа к воздушному пространству России перевозчику приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, тогда как китайские авиакомпании продолжают летать быстрее через РФ, передает агентство Reuters.

    Европейскому перевозчику приходится значительно удлинять маршруты азиатских рейсов, передает РИА «Новости». «После потери доступа к российскому воздушному пространству Finnair была вынуждена менять маршруты рейсов и перераспределять объем воздушных перевозок, тогда как ее китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом по времени и издержкам», – говорится в сообщении агентства.

    Туркка Куусисто пояснил, что перелет из Шанхая в Хельсинки ранее занимал около восьми часов, а теперь требует более 12 часов. Сложившуюся ситуацию топ-менеджер назвал крайне нечестными условиями игры. Кроме того, авиакомпания испытывает растущее давление со стороны перевозчиков из стран Персидского залива.

    Западные страны закрыли небо для российских самолетов после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В качестве ответной меры Москва ограничила выполнение полетов для авиакомпаний из 36 государств, включая Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская авиакомпания Finnair сильнее остальных европейских перевозчиков пострадала от закрытия российского воздушного пространства.

    Власти США для выравнивания конкуренции предложили запретить китайским самолетам транзитные полеты над территорией России.

    Пять европейских авиакомпаний из-за невыгодных условий отменили рейсы в страны Азии.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    10 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. На этом фоне легко представить, к каким масштабным последствиям могла привести провокация Киева против британского посла в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он не исключил, что верхушка Британии знала о планах Украины.

    «Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

    В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

    По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

    На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

    «Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

    «Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

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    10 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России создали самый быстрый самолетный антидрон «Кречет», способный развивать скорость до 450 км в час и перехватывать вражеские беспилотники.

    Российские разработчики представили новый беспилотник, способный перехватывать вражеские дроны на высоких скоростях, передает РИА «Новости». Аппарат оснащен двумя электромоторами и запускается с помощью катапульты.

    «Впервые представлен самый быстрый в России антидрон самолетного типа «Кречет» на двух электромоторах со скоростью до 450 км в час. Запускается с катапульты, имеет повышенную маневренность за счет обратной стреловидности крыла и за счет этого фактора уменьшен его размер», – рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    По словам руководителя центра, высокая скорость необходима для перехвата беспилотников противника вдогонку. Обратная стреловидность крыла обеспечивает аппарату высокую маневренность, особенно на малых скоростях, что важно при атаке на маневрирующие цели. Если дрон промахнется, он сможет быстро развернуться и повторить атаку.

    Аппарат может быть оснащен боевой частью или поражать цели кинетически. Благодаря своим характеристикам «Кречету» не требуются мобильные платформы – он способен самостоятельно догонять вражеские дроны, такие как «Лютый», скорость которых не превышает 200 км в час. Модель была впервые показана на Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры группировки войск «Запад» спроектировали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» с максимальной скоростью 560 км в час.

    Российские подразделения в зоне специальной военной операции приступили к боевым испытаниям зенитного беспилотника «Сварог про» с искусственным интеллектом.

    Бойцы батальона противодействия БПЛА за один день сбили свыше 50 украинских аппаратов с помощью дрона «Елка».

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    9 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения группировки «Север» продолжили сужение кольца вокруг попавших в окружение украинских формирований в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова, указало ведомство в Max.

    На внешнем кольце уничтожены силы противника близ Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки. Потери украинской стороны за сутки составили до 35 человек, сорваны две попытки прорыва окружения.

    Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили свои позиции, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Общие потери украинских войск на этих направлениях превысили 835 военнослужащих.

    Между тем средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS, ракету «Нептун» и 1185 беспилотников.

    В Черном море уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Авиация и артиллерия поразили цеха сборки дронов и объекты энергетической инфраструктуры Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    В окружении на территории Харьковской области оказались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники.

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    9 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

    Hraparak: Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащих армянской армии обязали выполнять воинское приветствие по стандартам Североатлантического альянса, поднося руку к голове без головного убора, пишет издание Hraparak.

    Ранее воинское приветствие выполнялось с поднесением руки к головному убору, теперь же солдатам и офицерам необходимо его снять, передает РИА «Новости». «По нашим сведениям, армянская армия пока соответствует стандартам армий НАТО исключительно в вопросах, не имеющих первостепенного значения. Например, военнослужащим предписано впредь отдавать честь без головного убора, как принято в армиях НАТО», – говорится в публикации онлайн-издания hraparak.am.

    Источники издания отмечают, что подобные нововведения вызывают недовольство среди военных, которые считают их бессмысленными. В министерстве обороны Армении заявили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, однако обсуждения возможного перехода на новые стандарты приветствия уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Армения решила ввести в вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО.

    В рамках реформ Минобороны республики отказалось от уставного восклицания «Ура!».

    В мае текущего года военное ведомство изменило эмблему армии.

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    11 сентября 2026, 09:43 • Новости дня
    Кремль оценил отмену Литвой запрета на ядерное оружие

    Песков: Отмена запрета на размещение ЯО в Литве приведет к эскалации

    Кремль оценил отмену Литвой запрета на ядерное оружие
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серьезный виток напряженности произойдет в случае осуществления планов Вильнюса разрешить размещение ядерного оружия на своей территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это можно было спрогнозировать. Это будет очень серьезным витком в плане эскалации напряженности. Ведь если вы размещаете у себя на территории ядерное оружие, оно против кого-то нацелено. Очевидно, что на Запад это оружие нацелено не будет», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах.

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    10 сентября 2026, 05:01 • Новости дня
    Захарова: Киев создал структуру кибертерроризма под эгидой НАТО
    Захарова: Киев создал структуру кибертерроризма под эгидой НАТО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Киев в формировании структуры кибертерроризма, руководимой НАТО и маскирующейся под телефонное мошенничество.

    «Никакие не мошенники обзванивали под видом сотрудников банков, правоохранительных органов. Опять – это слаженные украинские, под эгидой НАТО сформированные структуры, которые занимались вот таким экстремизмом, подрывом, диверсиями в отношении российских граждан. Минирования ЛЭП, которые были, как вы помните, перекрытие воды – это что такое? Это тоже элементы терроризма», – заявила Захарова ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Дипломат отметила такое явление, как кибертерроризм. По ее словам, ложные сообщения о минировании российских школ, начавшиеся с 2014 года, были не обычным мошенничеством, а спланированными экстремистскими акциями украинских сил против гражданской инфраструктуры России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова в июне говорила о том, что Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России, а также о том, что НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России.

    При этом НАТО не прислушалось к стенаниям и ядерному шантажу Зеленского.

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    10 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией

    Депутат Госдумы Колесник: Украина пытается втянуть Британию в прямой военный конфликт с Россией

    Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сокращение западного финансирования Киева заставляет Банковую идти на провокации в попытке вовлечь Европу в прямой конфликт с Россией. Жертвами украинских операций могут стать дипломаты самих европейских государств, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ задержала в Москве агента СБУ, собиравшего данные о британском посольстве.

    «Проведение террористических операций, что называется, под чужим флагом – прием не новый. Чаще всего он нужен для того, чтобы спровоцировать конфликт или столкнуть страны между собой. В данном случае речь может идти о попытке вовлечь как можно больше государств в прямое противостояние с Россией», – предположил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник напомнил: ключевые западные «партнеры» Киева начинают задерживать или сокращать финансирование. «Владимир Зеленский попрошайничал даже на похоронах короля Норвегии Харальда V. Поведение Банковой вызывает все больше недовольства в Европе. На этом фоне Украина могла пойти на радикальные меры – попытаться совершить теракт против британского посла в Москве и обвинить в этом Россию», – допустил депутат.

    В итоге по замыслу Киева, Британия оказалась бы втянута в противостояние напрямую, а не только финансированием и поставками оружия, предположил спикер. «Методы и схемы Банковой становятся все более изощренными», – подчеркнул парламентарий.

    «В связи с этим перед российской контрразведкой стоит важнейшая задача – активно выявлять и пресекать подобные операции. Это позволит снизить риски прямого вовлечения стран Запада в конфликт. Впрочем, наши спецслужбы уже сегодня работают на опережение, просчитывая возможные шаги оппонентов», – уверен Колесник.

    «Вторая цель подобных провокаций Киева – как можно дольше продлить конфликт в нынешнем формате. Зеленский лично заинтересован в этом. Деэскалация означала бы проведением выборов и конец его политической карьеры. Кроме того, Украине стало бы труднее получать внешнее финансирование и приписывать себе статус «главного защитника демократии» на восточном фланге НАТО», – детализировал депутат.

    В целом, по его словам, Киев в своем террористическом угаре становится опасен даже для тех партнеров, которые его финансируют. «Запад вырастил монстра», – акцентировал Колесник. Впрочем, уточнил он, британские власти также отличаются цинизмом – они могли осознанно подставить своего посла под украинскую провокацию.

    Как было на самом деле, покажет расследование. И в этом смысле стоит понимать, что между Москвой и Лондоном даже в нынешней ситуации остаются каналы связи для обмена наиболее важной информацией.

    «Если провокация была исключительно украинским проектом, то ее пресечение могло стать результатом обращения российской стороны к британским коллегам и соответствующей реакции Лондона. Россия не заинтересована в ухудшении отношений с Британией, и еще раз это доказала», – резюмировал парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, говорится в сообщении российской спецслужбы.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на Россию.

    «Несмотря на то, что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – говорится в сообщении ФСБ.

    В январе российская контрразведка выявила агента британских спецслужб, отправленного в Москву под прикрытием статуса сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию. Напомним, Британия занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

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    8 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск собственного производства баллистических ракет дальнего радиуса действия в 2027 году и заявил о готовности к сотрудничеству в этой сфере с Узбекистаном.

    Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

    «Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

    Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

    Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    9 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят около 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен для быстрой переброски войск и техники НАТО, пишет Euractiv.

    Германия планирует вложить около 1,5 млрд евро в обновление порта Бремерхафен для оперативного приема крупных военных контингентов и техники НАТО, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Во вторник власти Бремена одобрили инвестиционный план по развитию инфраструктуры на сумму 200 млн евро, который должен обеспечить привлечение 1,35 млрд евро от правительства ФРГ на модернизацию морского порта Бремерхафен и его транспортных связей с внутренними районами страны… В соответствии с требованиями НАТО, порт пройдет масштабную модернизацию, чтобы обеспечить возможность приема больших объемов военной техники в сжатые сроки», – говорится в публикации издания.

    Бремен станет одной из ключевых точек высадки войск альянса на восточном фланге. Первоначальную готовность порта обеспечат к 2027 году, а полностью завершат модернизацию в 2031 году.

    Глава минфина Бремена Бьерн Фекер подчеркнул, что инвестиции послужат оборонным целям НАТО и принесут пользу портовой отрасли. Мэр Бремена Андреас Бовеншульте добавил, что эти вложения станут крупнейшими в истории региона. Бремерхафен является четвертым по величине портом Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной агентство Bloomberg сообщило о подготовке немецкого порта Бремерхафен к перемещению тяжелой военной техники.

    Ранее российские дипломаты назвали ФРГ основным логистическим узлом для переброски сил НАТО на восточный фланг. Позже стало известно, что Берлин также запланировал создание нового арсенала дальнобойных вооружений за 12 миллиардов евро.

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    10 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные освободили населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, расположенные в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно продвинулись на харьковском направлении, взяв под свой контроль два населенных пункта. Речь идет о Гоптовке и Зарубинке, сообщает Минобороны России.

    Успешные действия были осуществлены силами подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Должанка на этом же направлении.

    В начале августа бойцы спецназа «Ахмат» совместно с группировкой «Север» пресекли попытки украинских диверсантов вернуть утраченные позиции.

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    9 сентября 2026, 10:56 • Новости дня
    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие крылатые ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные разработчики продемонстрировали передовые авиационные боеприпасы С-71М «Монохром», С-71К «Ковер» и S8000 «Бандероль» на международном авиасалоне в Египте.

    На выставке в Эль-Аламейне публике показали новейшие российские высокоточные системы, передает издание The War Zone. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что ракеты С-71М и С-71К «разработаны для истребителей пятого поколения». Эти боеприпасы созданы как экономичная альтернатива сложным крылатым ракетам.

    Модель С-71М отличается сниженной радиолокационной заметностью и складными крыльями. Версия С-71К получила более совершенную систему наведения и измененный дизайн корпуса. Третий боеприпас, компактная ракета С8000 «Бандероль», обладает дальностью около 500 км и может запускаться с вертолетов и беспилотников.

    Появление этих систем отражает мировую тенденцию к созданию недорогих средств поражения. Опыт спецоперации на Украине показал высокую эффективность массового применения подобных решений для преодоления противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на выставке в Египте новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т».

    Британское издание The Daily Telegraph отметило решающую роль крылатой ракеты «Бандероль» в блокировке украинских портов.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Вооруженными силами России новейших ракет С-71К «Ковер».

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