Набиуллина оценила угрозу экономике России от зумеров

Набиуллина: Зумеры не несут угрозы российской экономике

Tекст: Вера Басилая

По словам Набиуллиной, предпочтения молодого поколения работать четыре дня в неделю и на удаленке не несут рисков для роста отечественной экономики, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции, руководитель Центробанка отметила, что тренд на сокращение рабочего времени фиксируется давно.

«Нет, не угрожают. На самом деле, на наш взгляд, проблема не в отработанных часах, а в том, как качественно эти часы отработаны, в производительности труда», – пояснила Набиуллина. По ее словам, сегодня люди трудятся значительно меньше, чем столетия назад, но с многократно возросшей эффективностью.

Глава регулятора добавила, что зумеры имеют преимущество благодаря своему воспитанию в цифровой среде. Молодые сотрудники, работающие в Банке России, являются очень ценными кадрами, которыми ведомство дорожит.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил сложности с вовлечением зумеров в трудовую деятельность.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о росте инвестиций в экономику без ощутимого увеличения производительности труда.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал нонсенсом идею сокращения рабочей недели до четырех дней.