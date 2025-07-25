В Москве завершено расследование дела детской «группы смерти»

Следователи разоблачили преступную группу, вовлекшую 20 детей в «смертельную игру»

Tекст: Денис Тельманов

Расследование дела «группы смерти» завершено, передает РИА «Новости». Руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов сообщил, что к ответственности привлекли мужчину из Новосибирска и несовершеннолетнюю девушку из Ярославля.

По словам Денисова, оба фигуранта искали в интернете детей, проявляющих интерес к мрачным темам, и вовлекали их в опасную игру, давая задания, связанные с нанесением себе порезов и другими действиями. Всего было выявлено двадцать пострадавших детей в разных регионах страны.

Организаторы, как отметил Денисов, действовали по схеме небезызвестной игры «Синий кит» и подводили жертв к самоубийству. Он подчеркнул, что злоумышленники не получали материальную выгоду, а их мотивом было самоутверждение.

Уголовное дело против мужчины было направлено в суд, и он получил наказание в виде лишения свободы сроком около десяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске осудили создателя и организатора так называемой «группы смерти», где жертв готовили к самоубийству.

Лебедев также склонял детей к фотографированию в опасных позах на крышах за вознаграждение и был признан виновным в покушении на убийство двух несовершеннолетних. В Омске местного жителя признали виновным в вовлечении подростков в соцсетях в специальную опасную «игру».