Осужденный за склонение подростков к опасным трюкам москвич отказался общаться с прессой

В Лобне вынесли приговор 34-летнему Никите Лебедеву, склонявшего детей к фотографированию в опасных позах на крышах за вознаграждение. Он был признан виновным в покушении на убийство двух несовершеннолетних 2004 и 2006 годов рождения. При этом Лебедев отказался отвечать на вопросы прессы. Об этом сообщил из зала суда корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Лобненский городской суд приговорил Никиту Лебедева к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, согласно ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подсудимый, используя вымышленные имена, знакомился в интернете с несовершеннолетними, предлагая им за вознаграждение снять видео с выполнением опасных трюков на большой высоте.

Непосредственно в момент оглашения приговора Лебедев вел себя тихо и спокойно. На вопросы прессы не отвечал. Однако подсудимый до начала речи судьи активно перешептывался с адвокатом, который также отказался давать комментарии. В зале не присутствовало ни родственников, ни друзей обвиняемого.

Известно, что бывший бортпроводник крупной авиакомпании представлялся в переписке с детьми руководителем «руферской организации» (руфинг – лазание по крышам), напоминает издание «Комсомольская правда». Лебедев воспитывался в неполной семье, никогда не был женат и не имеет детей.

Желание подвергать опасности подростков объяснял фетишем. «Меня возбуждает ситуация, когда дети рискуют жизнью!», – признался подсудимый на одном из допросов. Впервые в такой обстановке он ощутил сексуальное возбуждение в 12 лет, когда они вместе с приятелем забрались на крышу соседского гаража.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Лебедева расстройство девиантного сексуального поведения. Но при этом в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается. Как отмечал следователь по особо важным делам 1-го УРОВД ГСУ СК России по городу Москве Александр Лысиков, Лебедев находил детей 14-16 лет в тематических группах любителей руфинга и паркура.

Подсудимый настойчиво уговаривал ребят запечатлеть на фото или видео опасные трюки. Если подростки сомневались, то начинал уговаривать, отправляя схожие изображения с другими жертвами. «Согласись, что это очень круто смотрится!», – добавлял он. Главным аргументом становились деньги. Лебедев обещал своим «моделям» до двух тысяч рублей за согласие.

Мужчину задержали в марте 2021 года. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство двух несовершеннолетних девочек 2006 и 2004 года рождения. При этом указанные эпизоды являются полностью доказанными. В реальности Лебедев мог быть причиной гораздо большего числа злодеяний.

Расследование уголовного дела было поручено опытным следователям и криминалистам, сообщается в Telegram-канале следственного комитета РФ. Такое решение было принято после личного приема председателем СК России членов инициативной группы из АНО «Родители за чистый Интернет».

Специалистами установлены и допрошены многочисленные свидетели, осмотрен значительный объем переписок, по которым проведены сложные судебные экспертизы с привлечением специалистов узкого профиля – в области физики, математики и спортивных дисциплин.

Напомним, в России давно борются с вовлечением подростков в опасную для жизни деятельность в интернете. Так, летом 2019 года в Петербурге был вынесен первый приговор за внедрение в «группы смерти» детей через соцсети. В 2021 году в Ставропольском крае задержали подозреваемого в организации «групп смерти» и причастности к гибели двух подростков в Липецкой области.