Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Медики спасли проглотившего непережеванный кусок мяса подростка в Саратове
В Балаковскую городскую клиническую больницу (БГКБ) экстренно обратился 15-летний подросток, который не разжевал крупный кусок мяса и проглотил его целиком, сообщили в учреждении.
Подросток торопился во время еды, что привело к полной непроходимости пищевода, невозможности сглотнуть даже слюну и острому воспалительному процессу слизистой, говорится в сообщении медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».
С помощью фиброгастроскопа эндоскописты аккуратно протолкнули застрявший кусок в желудок, освободив дыхание и пищевод.
Пациенту назначено противовоспалительное лечение. Врачи посоветовали не спешить во время приема пищи и делить ее на маленькие кусочки, которые удобно проглотить после пережевывания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова напомнила об опасности недожаренного шашлыка.
В марте казанским медикам впервые в России удалось восстановить зрение мужчине после отравления метанолом.
В феврале 2026 года в Оренбургской области медики экстренно извлекли из желудка ребенка металлическую ложку длиной 14 сантиметров.